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الصين تُطلق ثلاثة أقمار صناعية لرصد الأرض بتقنية عالية الوضوح

الصين تُطلق ثلاثة أقمار صناعية لرصد الأرض بتقنية عالية الوضوح
http://almnatiq.net/?p=559803
المناطق _شانغهاي

أطلقت الصين أمس ثلاثة أقمار صناعية للتصوير من طراز “قاوفن-1 ” في إطار مشروع لرصد الأرض بتقنية عالية الوضوح.
وأفادت وسائل إعلامية صينية أن هذه الأقمار الصناعية أطلقت على متن الصاروخ الحامل من طراز (لونج مارش فور سي) من مركز إطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة شانشي شمال الصين، بحيث كانت هذه المهمة رقم 270 للصاروخ الحامل لونج مارش.
وبوصفها أقمار صناعية للتصوير بتقنية عالية الوضوح تصل دقتها إلى التقاط صورة من على بُعد مترين، سيتم استغلالها في عدة مجالات من بينها التحذير من الكوارث والحماية الإيكولوجية وبناء البنية الأساسية والنقل والاستجابة للطوارئ.
ويصل مدى عُمر هذه الأقمار ،التي صممتها شركة (سبيس سات تشاينا)، إلى ستة أعوام ،وستعمل جنبًا إلى جنب مع قمر آخر من الطراز ذاته أطلق في وقت سابق.

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