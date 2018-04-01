والدة “المدلج” تخطف الأضواء و الإشادة على موقفها

المناطق - فلاج الشعيفاني

في مشهد مؤثر باركت والدة رئيس نادي الفيصلي الأستاذ فهد المدلج تأهل الفريق إلى نهائي كأس الملك ،حيث لم يتمالك المدلج نفسه عند مشاهدة والدته أمام بوابة النادي وسارع بتقبيل يديها وراسها معبرا عن فرحته بحضورها ومباركتها إنجاز التأهل الكبير والوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وقد حظي هذا الموقف المؤثر على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، وعده المتابعين أبرز المواقف التي تستحق الأضواء في المنافسات السعودية ، وسط ردود متنوعة تشيد ببر الوالدين وإرتباطهم بنجاح الأبناء ،

كما لقيت زيارة والدة رئيس نادي الفيصلي للنادي وتهنئة الفريق بالتأهل اشادة الجمهور العنابي مشيدين بحرصها على مساندة الفريق ودعمه في مرحلة مهمة من منافسات الموسم الرياضي.