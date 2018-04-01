احدث الأخبار

مستشفى النبهانية العام يجري ثلاث عمليات لمرضى يعانون ” العقم “
صحة
 والدة “المدلج” تخطف الأضواء و الإشادة على موقفها
أبرز المواد
 25 متدرب في ختام برنامج قوقل درايف
منطقة الجوف
 مقاتلات إسرائيلية تخترق المجال الإيراني وتنفذ عمليات استطلاعية
أبرز المواد
 هيئة السياحة تعلن إطلاق مبادرة ضمان التمويل للمشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة
أبرز المواد
 محافظ البنك المركزي: الوديعة السعودية أوقفت تدهور العملة اليمنية
أبرز المواد
 الغبار يرفع درجة التأهب في جميع المرافق الصحية لاستقبال الحالات الطارئة في الباحة
أجواء المناطق
 ‏” تقلبات الطقس ” تدخل 266 طفلاً طوارئ “سعود الطبية”
أبرز المواد
 الأحوال المدنية :السجل المدني يعطى في أربعة مجالات
أبرز المواد
 الحريري:دول خليجية سترفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان “قريبا”
أبرز المواد
 وفاة شاب ثلاثيني بظروف غامضة
أبرز المواد
 بدء تدريبات عسكرية مشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية
أبرز المواد
فيديو جديد يهز المغرب .. هذا ما فعله رجل مع سيدة في الشارع

فيديو جديد يهز المغرب .. هذا ما فعله رجل مع سيدة في الشارع

أبرز المواد
5 شروط للتقديم لبرنامج الابتعاث الخارجي 10 شوّال المقبل

5 شروط للتقديم لبرنامج الابتعاث الخارجي 10 شوّال المقبل

أبرز المواد
بالفيديو.. الدفاعات السعودية تعترض صاروخًا حوثيًا في سماء نجران

بالفيديو.. الدفاعات السعودية تعترض صاروخًا حوثيًا في سماء نجران

أبرز المواد
أمير عسير يوجه بتعليق الدراسة في بيشة وتثليث وبلقرن

أمير عسير يوجه بتعليق الدراسة في بيشة وتثليث وبلقرن

أبرز المواد

مستشفى النبهانية العام يجري ثلاث عمليات لمرضى يعانون ” العقم “

مستشفى النبهانية العام يجري ثلاث عمليات لمرضى يعانون ” العقم “
http://almnatiq.net/?p=559841
المناطق _ النبهانية

نجح الأطباء في مستشفى النبهانية العام ، من اجراء ثلاث عمليات جراحية ، لمرضى يعانون العقم ، استدعت حالتهم الطبية إجراؤها بالمستشفى دون الحاجة الى إحالتهم الى المستشفيات المرجعية .
وبحسب التفاصيل الطبية ، فقد أسهم تتوفر التجهيزات الطبية والكوادر التخصصية بالمستشفى تمثلت في اختصاصي الجراحة الدكتور فؤاد البغلي الذي يعمل كطبيب زائر بقسم الجراحة بالمستشفى حاليا .
واشارت المعلومات بأنه تم إجراء ثلاث عمليات جراحية ضرورية لمرضى يعانون من العقم – دوالي حبل منوي – و قد تكللت جميعها بالنجاح و غادر المرضى المستشفى وهم بحالة جيدة .
وتحرص صحة القصيم على تفعيل برامج الزيارات الاستشارية الأطباء المتخصصين في عدة مجالات طبية ، ويأتي مستشفى النبهانية ضمن المستشفيات المفعلة للبرنامج عبر الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص ممثلا بمجمع الرعاية الراقية ، للحد من عناء المرضى للمستشفيات المرجعية وتقديم الخدمة الطبية لهم في أماكن تواجدهم.

روابط ذات صلة

‏” تقلبات الطقس ” تدخل 266 طفلاً طوارئ “سعود الطبية”

‏” تقلبات الطقس ” تدخل 266 طفلاً طوارئ “سعود الطبية”
هل تعلم أن الجريب فروت يخفض الوزن ويحارب السرطان ؟!

هل تعلم أن الجريب فروت يخفض الوزن ويحارب السرطان ؟!
مستشفيات منطقة عسير تستعد لموجة الغبار

مستشفيات منطقة عسير تستعد لموجة الغبار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*