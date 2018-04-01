مستشفى النبهانية العام يجري ثلاث عمليات لمرضى يعانون ” العقم “

المناطق _ النبهانية

نجح الأطباء في مستشفى النبهانية العام ، من اجراء ثلاث عمليات جراحية ، لمرضى يعانون العقم ، استدعت حالتهم الطبية إجراؤها بالمستشفى دون الحاجة الى إحالتهم الى المستشفيات المرجعية .

وبحسب التفاصيل الطبية ، فقد أسهم تتوفر التجهيزات الطبية والكوادر التخصصية بالمستشفى تمثلت في اختصاصي الجراحة الدكتور فؤاد البغلي الذي يعمل كطبيب زائر بقسم الجراحة بالمستشفى حاليا .

واشارت المعلومات بأنه تم إجراء ثلاث عمليات جراحية ضرورية لمرضى يعانون من العقم – دوالي حبل منوي – و قد تكللت جميعها بالنجاح و غادر المرضى المستشفى وهم بحالة جيدة .

وتحرص صحة القصيم على تفعيل برامج الزيارات الاستشارية الأطباء المتخصصين في عدة مجالات طبية ، ويأتي مستشفى النبهانية ضمن المستشفيات المفعلة للبرنامج عبر الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص ممثلا بمجمع الرعاية الراقية ، للحد من عناء المرضى للمستشفيات المرجعية وتقديم الخدمة الطبية لهم في أماكن تواجدهم.