الأرصاد: أمطار ربيعية على بعض مناطق المملكة من اليوم وحتى الجمعة

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المناطق _ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى -، تكّون حزام سحابي يمتد من مرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة إلى شمال شرقها ماراً بوسطها، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية قد تكون غزيرة تسبق بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأوضحت الأرصاد في تقريرها أنها لا تستبعد أن تكون تلك الأمطار مصحوبة بتساقط زخات من البرد على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، كذلك على منطقتي حائل والقصيم وأجزاء من منطقة الرياض خاصة الغربية والشمالية الغربية منها، يمتد تأثيرها إلى المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها.

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