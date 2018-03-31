احدث الأخبار

محافظ املج يستقبل وفد جامعة دار الحكمه
منطقة تبوك
 الأرصاد: أمطار ربيعية على بعض مناطق المملكة من اليوم وحتى الجمعة
أبرز المواد
 مستشفى النبهانية العام يجري ثلاث عمليات لمرضى يعانون ” العقم “
صحة
 والدة “المدلج” تخطف الأضواء و الإشادة على موقفها
أبرز المواد
 25 متدرب في ختام برنامج قوقل درايف
منطقة الجوف
 مقاتلات إسرائيلية تخترق المجال الإيراني وتنفذ عمليات استطلاعية
أبرز المواد
 هيئة السياحة تعلن إطلاق مبادرة ضمان التمويل للمشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة
أبرز المواد
 محافظ البنك المركزي: الوديعة السعودية أوقفت تدهور العملة اليمنية
أبرز المواد
 الغبار يرفع درجة التأهب في جميع المرافق الصحية لاستقبال الحالات الطارئة في الباحة
أجواء المناطق
 ‏” تقلبات الطقس ” تدخل 266 طفلاً طوارئ “سعود الطبية”
أبرز المواد
 الأحوال المدنية :السجل المدني يعطى في أربعة مجالات
أبرز المواد
 الحريري:دول خليجية سترفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان “قريبا”
أبرز المواد
فيديو جديد يهز المغرب .. هذا ما فعله رجل مع سيدة في الشارع

فيديو جديد يهز المغرب .. هذا ما فعله رجل مع سيدة في الشارع

أبرز المواد
5 شروط للتقديم لبرنامج الابتعاث الخارجي 10 شوّال المقبل

5 شروط للتقديم لبرنامج الابتعاث الخارجي 10 شوّال المقبل

أبرز المواد
بالفيديو.. الدفاعات السعودية تعترض صاروخًا حوثيًا في سماء نجران

بالفيديو.. الدفاعات السعودية تعترض صاروخًا حوثيًا في سماء نجران

أبرز المواد
أمير عسير يوجه بتعليق الدراسة في بيشة وتثليث وبلقرن

أمير عسير يوجه بتعليق الدراسة في بيشة وتثليث وبلقرن

أبرز المواد

محافظ املج يستقبل وفد جامعة دار الحكمه

محافظ املج يستقبل وفد جامعة دار الحكمه
http://almnatiq.net/?p=559847
املج - فايز السميري
أكد محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي على أن أبناء وبنات المحافظة يحظون بإهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك وتوجيهاته المستمرة لدعم الأنشطة التي تسهم في تنمية المجتمع وتذليل كافة العقبات لحث الخطى المتفقة مع رؤية المملكة 2030 للنهوض بالسياحة ودعم الثقافة والفنون.
جاء ذلك خلال استقباله البروفيسورة جوليا اولسون من جامعة دار الحكمة في مكتبه والتي قدمت دورة في أساسيات الفن التشكيلي كانت على فترتين للرجال صباحاً وللنساء مساءً في القلعة التاريخية بالتعاون مع لجنة التنمية السياحية ومكتب الآثار بالمحافظة.
وقد رحب “البازعي” بزيارتها لاملج مثمنا لها هذا التعاون ومتمنياً ان يستمر لخدمة المواهب الشابة من أبناء وبنات المحافظة فيما وجه اللجنة بتنظيم رحلة سياحية لها والوفد المرافق والمترجمين الذين معها.
من جانبها اعربت “اولسون” عن شكرها لمحافظ املج على متابعته واهتمامه بكل مايهم الاهالي والزوار وأضافت انها اكتشفت العديد من الفنانين والفنانات التشكيليين – خلاف المتدربين – الذين التقوا بها وعرضوا لها اعمالهم التي تنم عن حس فني عالي ولفتت الى ان بعضهم من صغار السن وهؤلاء يحتاجون الى عناية خاصة ورعاية لصقل مواهبهم ، وفي الختام سلمت المحافظ درعاً  تذكارياً بهذه المناسبة.

روابط ذات صلة

5 شروط للتقديم لبرنامج الابتعاث الخارجي 10 شوّال المقبل

5 شروط للتقديم لبرنامج الابتعاث الخارجي 10 شوّال المقبل
بدء إدخال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.. غدًا

بدء إدخال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.. غدًا
وكيل محافظة ضباء يدشن فعاليات مهرجان “النبق والحبق “السياحي في نسختة الثانية بالديسه

وكيل محافظة ضباء يدشن فعاليات مهرجان “النبق والحبق “السياحي في نسختة الثانية بالديسه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*