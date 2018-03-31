محافظ املج يستقبل وفد جامعة دار الحكمه

املج - فايز السميري

أكد محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي على أن أبناء وبنات المحافظة يحظون بإهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك وتوجيهاته المستمرة لدعم الأنشطة التي تسهم في تنمية المجتمع وتذليل كافة العقبات لحث الخطى المتفقة مع رؤية المملكة 2030 للنهوض بالسياحة ودعم الثقافة والفنون.

جاء ذلك خلال استقباله البروفيسورة جوليا اولسون من جامعة دار الحكمة في مكتبه والتي قدمت دورة في أساسيات الفن التشكيلي كانت على فترتين للرجال صباحاً وللنساء مساءً في القلعة التاريخية بالتعاون مع لجنة التنمية السياحية ومكتب الآثار بالمحافظة.

وقد رحب “البازعي” بزيارتها لاملج مثمنا لها هذا التعاون ومتمنياً ان يستمر لخدمة المواهب الشابة من أبناء وبنات المحافظة فيما وجه اللجنة بتنظيم رحلة سياحية لها والوفد المرافق والمترجمين الذين معها.

من جانبها اعربت “اولسون” عن شكرها لمحافظ املج على متابعته واهتمامه بكل مايهم الاهالي والزوار وأضافت انها اكتشفت العديد من الفنانين والفنانات التشكيليين – خلاف المتدربين – الذين التقوا بها وعرضوا لها اعمالهم التي تنم عن حس فني عالي ولفتت الى ان بعضهم من صغار السن وهؤلاء يحتاجون الى عناية خاصة ورعاية لصقل مواهبهم ، وفي الختام سلمت المحافظ درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.