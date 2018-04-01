قناة بداية تصدر بيانا إعلاميا وتعتذر من أسرة العواد وتنهي خدمات المتسببين

الرياض _ وليد الحمود

أصدرت قناة بداية الفضائية بيانا إعلاميا أوضحت فيه ملابسات إعلان وفاة والد المتسابق إبراهيم العواد على الهواء مباشرة في أحد برامجها والذي آثار غضب الكثير من الجمهور والمتابعين واحدث ردة فعل كبيرة لدى المتسابق من هول الخبر .. وقالت القناة في بيانها بأنها ترفض مثل هذه التصرفات وأنها فتحت تحقيقا مع المتسببين وتم إيقاف معد الفقرة ومشرف الفترة وكف أيدي المتسببين عن العمل لدى القناة ، وقدمت إعتذارها لأسرة الفقيد وجميع المشاهدين على هذا التصرف الفردي