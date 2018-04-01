القصيم تعرض مقوماتها السياحية في ملتقى السفر والاستثمار السياحي

يُشارك مجلس التنمية السياحية بمنطقة القصيم في ملتقى السفر والاستثمار السياحي الحادي عشر والذي تنطلق فعالياته في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض اليوم الأحد 15/7 وتستمر لأربعة أيام وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم أمين عام مجلس التنمية السياحية ابراهيم بن علي المشيقح ان مشاركة المجلس في أكبر حدث لصناعة السياحة بالمملكة تهدف إلى التعريف بالقصيم كوجهه سياحية متميزة وتسويق القصيم كوجهه جاذبه تتكامل فيها المنتجات والمواقع السياحية مع الخدمات السياحية والتي شهدت نمواً مميزاً ساهم في جذب الرحلات السياحية للقصيم، كما تهدف المشاركة إلى لقاء المستثمرين بالقطاع السياحي وعرض فرص الاستثمار السياحي المميزه بالقصيم والتي تعرضها الجهات الحكومية والغرف التجارية بالقصيم.

ويعرض جناح القصيم عددا من الأجنحة مثل الخدمات الفندقية و تنظيم الرحلات و ركن ” صُنع في القصيم “و عرض للفُرص الاستثمارية، كما يعرض جناح المجلس المسارات السياحية المعتمده وتعريفاً بأبرز المواقع والفعاليات التي تشتهر بها القصيم، واشار المشيقح ان جناح القصيم تشارك فيه أمارة منطقة القصيم وأمانة منطقة القصيم وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وغرف القصيم و عنيزة و الرس وعدد من الشركاء من القطاع الخاص.