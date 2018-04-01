مدني الباحة يحذر من أمطار رعدية ورياح سطحية من الأحد وحتى الجمعة

المناطق _ الباحة

صرح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالباحة النقيب فايز الغامدي بانه على ضوء تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة و التي تشير لتعرض أجواء المملكة لهطول امطار رعدية قد تكون غزيرة تسبق بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية في منطقة الباحة وذلك من يوم الأحد حتى يوم الجمعة الموافق20-7-1439هـ ، و للحفاظ على سلامة الأرواح وجهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المملكة والحذر من خطر السيول المنقولة وعدم المخاطرة بقطع الاودية والشعاب أثناء جريانها وعدم الخروج من المنازل في حالات المطر الشديد إلا في حالات الضرورة.