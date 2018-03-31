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تعليم الطائف يشارك بعدد من الفعاليات المختلفة والمتنوعة بمهرجان الورد

تعليم الطائف يشارك بعدد من الفعاليات المختلفة والمتنوعة بمهرجان الورد
http://almnatiq.net/?p=559861
الطائف _ عادل الزهراني
شارك الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في مهرجان الورد الطائفي لهذا العام والذي تنطلق فعالياته الخميس القادم وذلك بعدد من الفعاليات المختلفة والمتنوعة والتي بدأ الإعداد والتجهيز لها مبكراً من قبل إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات.
وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف محمد بن عامر النفيعي ان الإدارة دأبت في كل عام على المشاركة في مختلف المناسبات  ومن ضمنها مهرجان الورد الطائف وذلك بحزمة من الفعاليات التي اختيرت بعناية واتسمت بالتنويع والتجديد لتلبي رغبات وطموح زوار المهرجان . وأشار النفيعي إلى أنه من أبرز  تلك الفعاليات الرسم والتصوير الفوتوغرافي وتصميم المجسمات بالورد وتصميم باقات الورد والمشاركة في الجداريات وكذلك المشاركة في المعرض الفني الشامل بالمهرجان . ونوه النفيعي الى دور الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في التعريف بمنتج الورد الطائف وذلك في إطار التعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطتئف باعتبار الورد الطائفي أضحى المنتج الزراعي الأشهر في المحافظة من خلال قيام العديد من مدارس الطائف للبنين والبنات ومن ضمن أنشطتها التعليمية والترفيهية بالتعريف بطرق زراعة الورد الطائفي وتقطيره وتهدف هذه الأنشطة ببث الوعي لدى الجيل القادم للمحافظة على هذه الصناعة والتي ستكون من ضمن الرؤية المستقبلية للملكة 2030 لتكون رافداً اقتصادياً للمحافظة . وقدم النفيعي شكره وتقديره للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف لفتح قنوات التواصل بين الجهتين ومقدما شكره لإدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات على مابذلوه من جهود ولكافة المدارس وكل من عمل لرفع مستوى الوعي لدى الطلاب متمنيا لمهرجان الورد الطائفي لهذا العام التوفيق والنجاح.

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