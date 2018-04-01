دولة الإحتلال الإسرائيلي تنفي مزاعم إعلام “تميم وشريفه” ضد ولي العهد

المناطق _ الرياض

أوقع رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال “غادي أيزنكوت”، إعلام “تميم وشريفه” في ورطة بعد أن صرّح لقناة إسرائيلية أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لم يلتقي أي مسئول عبري.

هذا التصريح أوقع وسائل إعلام “تميم وشريفه” التي سارعت إلى الزعم بأن سمو ولي العهد التقى بمسئول عبري يدعى “مئير شابات”.

ويشن إعلام “تميم وشريفه” حملة إعلامية واسعة ضد المملكة وقادتها وتوجهاتهم منذ سريان مقاطعة قطر، بسبب إصرارها على دعم الإرهاب والعبث باستقرار المنطقة.