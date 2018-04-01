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غرفة الرياض تبدأ توطين نشاط الأثاث بـ 600 فرصة وظيفية للشباب

غرفة الرياض تبدأ توطين نشاط الأثاث بـ 600 فرصة وظيفية للشباب
http://almnatiq.net/?p=559867
المناطق _ الرياض

تنظم غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل ملتقى توظيف منافذ البيع بنشاط الأثاث بعرض أكثر من 600 وظيفة للجنسين، وذلك صباح يوم الأربعاء 18رجب، وسيتم فيه عرض الوظائف الشاغرة واحتياجات المنشآت من القوى البشرية الوطنية استعداداً لتطبيق قرار توطين النشاط مطلع العام القادم.
وسيكون استقبال الرجال بمقر الغرفة الرئيسي بحي المربع شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد، وللسيدات بفرع السيدات بمركز المنتجات الوطنية بطريق الملك عبدالله.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور بن عبدالله الشثري أن كبرى شركات الأثاث ستشارك في هذا الملتقى حيث ستعرض أكثر من 600 وظيفة شاغرة في المبيعات للجنسين موجهة للحاصلين على البكالوريوس والدبلوم والثانوي.
وأشار إلى أن تنظيم الغرفة لملتقى التوظيف في نشاط الأثاث بعد أن نظمت قبل عدة أسابيع ملتقى التوظيف في نشاط السيارات في إطار المبادرة التي تبنتها الغرفة لتمكين منشآت قطاعات الأعمال لتطبيق قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القاضي بتوطين 12 نشاطاً مطلع العام القادم حيث ستتولى غرفة الرياض تنظيم ملتقيات توظيف بالتوالي لكل نشاط على حده.
ودعا الشثري الباحثين عن العمل للحرص على حضور ملتقيات التوظيف المتتالية التي تنظمها غرفة الرياض والتي تعرض فيها فرص وظيفية متنوعة، مشيراً إلى أن غرفة الرياض ستعرض على المنشآت المشاركة في الملتقى تدريب من يتم التعاقد معه من طالبي العمل تدريباً متخصصاً بالنشاط حيث تم إعداد حقائب تدريبية متخصصة لكل نشاط من الأنشطة التي تم توطين منافذ بيعها.

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