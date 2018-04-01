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الجيش اليمني يفتح جبهة جديدة في الظاهر شمال اليمن

الجيش اليمني يفتح جبهة جديدة في الظاهر شمال اليمن
http://almnatiq.net/?p=559893
المناطق - الرياض

كشفت قوات الجيش اليمني، فتح جبهة جديدة في مديرية الظاهر شمال اليمن، وأعلنت أنها «تمكنت من تحرير مواقع استراتيجية في عملية واسعة لا تزال معاركها مستمرة».

وأكد مصدر عسكري أن الجيش حرر موقع «حيد الأصم» وتبة «أبو عقال»، ومعسكر «الكمب» الذي يعد نقطة تجمع لميليشيات الحوثيين. وشهدت صفوف الميليشيات انهياراً واسعاً خلال العملية، وسط تقدم كثيف لقوات الشرعية.

وحرر الجيش أمس مواقع ومرتفعات كانت تتمركز فيها الميليشيات في مديرية باقم شمال صعدة.

وقال قائد اللواء الخامس في حرس الحدود العميد صالح قروش، إن وحدة خاصة من اللواء نفذت عملية ناجحة تمكنت خلالها من تحرير «التبة الحمراء» و «جناح الصقر» ومرتفعات مهمة في باقم، وسيقطع ذلك خط إمداد الميليشيات.

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