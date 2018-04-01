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بهذه الطريقة .. تستطيع تنزيل iOS 11.3 وتثبيته على آيفون

بهذه الطريقة .. تستطيع تنزيل iOS 11.3 وتثبيته على آيفون
http://almnatiq.net/?p=559899
المناطق - وكالات

يوفر نظام التشغيل iOS 11.3 عددًا من الميزات الجديدة، الكبيرة والصغيرة، بما في ذلك Animoji الجديدة على آيفون X، وتحسينات ARKit، وإدارة صحة البطارية، ودردشات الأعمال، وغير ذلك الكثير.

كيفية تثبيت iOS 11.3 باستخدام تحديث البرامج على جهاز آيفون
• تأكد من أن لديك نسخة احتياطية حديثة من آيكلود iCloud.

• اتجه إلى الإعدادات من الشاشة الرئيسية.

• اضغط على العام.

• اضغط على تحديث البرنامج.

• اضغط على تنزيل وتثبيت.

• ادخل رمز المرور الخاص بك، إذا طُلب منك ذلك.

• انقر فوق موافق على الشروط والأحكام.

• انقر فوق موافق مرة أخرى للتأكيد.

سيبدأ التنزيل تلقائيا، وإذا لم يبدأ التنزيل على الفور، سوف يظهر لك إشعار: “التحضير للتنزيل جارٍ”، أعطه بضع دقائق وسيبدأ التنزيل بعد قليل.

كيفية تثبيت iOS 11.3 باستخدام آيتونز على جهاز ماك أو ويندوز
إذا كان لديك مساحة محدودة على جهازك أو لا يعمل تحديث البرنامج لأي سبب من الأسباب، فيمكنك التحديث باستخدام آيتونز.

• تأكد من أن لديك نسخة احتياطية حديثة من آيتونز، واجعلها مشفرة بحيث يتم الاحتفاظ بكل كلمات المرور الخاصة بك والبيانات الخاصة الأخرى.

• قم بتشغيل آيتونز على جهاز ماك أو ويندوز.

• قم بتوصيل جهازك باستخدام كابل توصيل USB.

• انقر على رمز الجهاز في الجزء العلوي الأيمن للانتقال إلى علامة تبويب الجهاز.

• اضغط فوق التحقق من وجود تحديثات.

• انقر فوق تنزيل وتحديث.

• وافق على الشروط والأحكام.

• ادخل رمز المرور على جهاز الآيفون، إذا طُلب منك ذلك.

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