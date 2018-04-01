مستشفى الأسياح ينهي معاناة أربعيني من صعوبة المشي

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تدخل فريق طب العظام في مستشفى الأسياح العام جراحياً؛ لإنهاء معاناة مواطن أربعيني كان يشكو من صعوبة في المشي نتيجة الآم تطاوله في كعبي القدمين منذ فترة وسببت له معاناة.

وفي التفاصيل التي ذكرها رئيس قسم العظام الأخصائي بسام يونس؛ أن شكوى المريض الأساسية تركزت في معاناته من الآم مبرحة في كعبي القدمين خاصة في القدم اليسرى؛ وذلك نتيجة وجود قطع قديم في الوتر الأيسر مع وجود “تكلّس عظمي” في الوتر نفسه؛ وبعد استكمال الفحوصات اللازمة لتشخيص حالته؛ استقر الرأي الطبي على إجراء عملية جراحية له؛ وتم استئصال الشوكة العظمية الخلفية بالكعب مع “التكلَس” الموجود دون قطع الوتر؛ وتم خروج المريض بعد يومين فقط من العملية والتلأكد من اختفاء الألم بالكلية.