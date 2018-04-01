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 مستشفيات القصيم تستقبل أكثر من 19 ألف متبرعا بالدم العام الماضي
http://almnatiq.net/?p=559903
المناطق / بريدة
أظهرت إحصاءات المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة المختبرات وبنوك الدم ،بأنه بلغ عدد المتبرعين بالدم بمستشفيات المنطقة 19159 متبرعا وذلك خلال العام الماضي 2017م .
وتشير الإحصاءات الصادرة حديثاً ، بأن الإحصاءات التي شملت حملات التبرع بالدم التي بلغت 212 حملة في عدد من المواقع بمنطقة القصيم ، ونفذت عبر مستشفيات الملك فهد التخصصي ببريدة 148 حملة ، و بريدة المركزي خمسة حملات ، الولادة والأطفال ببريدة 12 حملة ، والمذنب العام 16 حملة والبكيرية العام ثمان حملات والرس سبع حملات ، والملك سعود بعنيزة 16 حملة .
من جانبه ، ذكر مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة القصيم موسى العضيب بأن الشؤون الصحية حققت ولله الحمد مؤشرات ايجابية في دعم مستشفيات المنطقة من احتياجاتها الكافية لمختلف فصائل الدم ، مشيراً إلى ان إدارة المختبرات وبنوك الدم بدأت تفعيل خطتها السنوية لحملات التبرع بالدم التي ستمشل المشاركة في الفعاليات والبرامج التي تقام بالمنطقة ، اضافة إلى تفعيل الحملات المتنقلة لاستقبال الراغبين بالتبرع بالدم .

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