أمير نجران يوجه بتطوير مهرجان الحمضيات

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وجّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بتطوير مهرجان نجران الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي، بما يتوازى مع المقومات الزراعية والاقتصادية التي تزخر بها المنطقة.

جاء ذلك أثناء استعراض سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، نتائج المهرجان، في تقرير إحصائي قدمه مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، صالح بن محمد آل مريح، بالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومركز أبحاث البستنة.

وتسلّم سموه خلال اللقاء مجلدًا توثيقيًا عن رصد النشاط السياحي في وسائل الإعلام في المنطقة خلال العام الماضي، تحت عنوان “نجران تاريح وحضارة.. في عيون الإعلام”، معربًا سموه عن شكره للقائمين على هذه الجهود، التي تحظى بإشراف ومتابعة مع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وبيّن آل مريح أن مهرجان الحمضيات أصبح ضمن المهرجانات التنشيطية على مستوى المملكة، واعدًا بإعداد خطة تطويرية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدعم وتعزيز حضور المهرجان بشكل أوسع في نسخته بالعام المقبل .