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منطقة نجران تشارك في ملتقى السفر والاستثمار السياحي ٢٠١٨ م بمدينة الرياض

منطقة نجران تشارك في ملتقى السفر والاستثمار السياحي ٢٠١٨ م بمدينة الرياض
http://almnatiq.net/?p=559905
المناطق - نجران

يشارك مجلس التنمية السياحية بمنطقة نجران في ملتقى السفر والإستثمار السياحي السعودي ٢٠١٨ م والذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال الفترة من ١٥ – ١٨ رجب ١٤٣٩ في مركز المعارض الدولي في مدينة الرياض .
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح أن أمير منطقة نجران رئيس المجلس وافق على مشاركة المنطقة في الملتقى الذي سيسهم في تسويق الفرص الاستثمارية السياحية المدروسة من عدة جهات حكومية وخاصة بالمنطقة من خلال عرضها بالجناح المشارك ضمن فعاليات معرض الملتقى كما ستسهم المشاركة في ابراز ما تشتهر به نجران من مواقع جذب سياحي وتراثي متفرد، كما أوضح آل مريح ان تصميم الجناح مستوحى بما يتوافق مع تراث المنطقة العمراني ، كما أوضح آل مريح ان الشريك الأساسي امانة منطقة نجران ستكون حاضرة من خلال عرض اهم الفرص السياحية الاستثمارية امام الزوار ورجال الاعمال .
واضاف ان الحرف والصناعات اليدوية ايضاً ستكون حاضرة ضمن المشاركة كما اوضح انه سيتم عرض اهم الفرص السياحية المدروسه للاستثمار السياحي منها مشروع تشغيل محمية عروق بني معارض البيئي كما ذكر انه سيتم عرض المسار السياحي المعتمد لنجران من خلال خارطة سياحية تتطرق لاهم مواقع الجذب السياحي بالمنطقة وتوقع مدير التسويق والإعلام الخارجي الحسن بن هاشم ان يشهد المعرض اقبالاً كبيرا من قبل رجال الاعمال والمهتمين بالاستثمار السياحي بالمنطقة.ذاكرا انه سيواكب ذلك متابعة اعلامية مركزة

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