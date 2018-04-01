تعليم القصيم يستضيف المرحلة الختامية لـ “جلوب البيئي”

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تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم المرحلة الختامية من مسابقة تصميم ألعاب برنامج جلوب البيئي خلال الفترة من 1439/7/18-16 وهي المرحلة المتمثلة في عرض الأعمال الفائزة وتتويج الطلاب الفائزين، حيث تستقبل الإدارة ممثلة بإدارة النشاط الطلابي “القسم العلمي” وفود إدارات التعليم الفائزة تمهيدًا لبدء البرنامج الخاص بالمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وتتمثل رؤية برنامج جلوب البيئي إلى عمل الطلاب و المعلمين في جميع أنحاء العالم معاً لفهم أفضل لبيئة الأرض وتعزيز تعليم وتعلم العلوم سعيا لمحو الأمية البيئية وتشجيع الاكتشافات العلمية في المجالات البيئة المختلفة، وتعد هذه المسابقة التي يشارك فيها طلاب المرحلتين الثانوية والمتوسطة على مستوى إدارات التعليم في المملكة إحدى الأنشطة الداعمة لرؤية هذا البرنامج حيث خلصت النتائج إلى فوز 10 أعمال مقدمه من طلاب المرحلة الثانوية ومثلها من أعمال طلاب المرحلة المتوسطة من مجموع الأعمال المشاركة.

المدير العام للتعليم بالقصيم عبدالله بن إبراهيم الركيان رحب بوفود إدارات التعليم المشاركة، ومقدمًا شكره لقيادات الوزارة على اختيار الإدارة العامة بالقصيم لاستضافة مثل هذه المناشط التي تتبناها وزارة التعليم سعيا منها لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة لهذا الوطن والمتمثلة في رؤية 2030 من خلال تبني الأفكار العلمية وتشجيعها ورعايتها سعيا إلى إيجاد مخرجات تعليمية تواكب ما تعيشه المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية واقتصادية كبيرة.

في حين أكد مدير إدارة النشاط الطلابي يوسف الضالع أنه تم الاستعداد لاستضافة هذه المرحلة من خلال تشكيل اللجان العاملة وعمل برنامجا خاصا لهذه المناسبة حيث سيكون هناك بعض الأنشطة والزيارات المصاحبة.

وأشار رئيس قسم النشاط العلمي منصور المطيري بأن هذه المرحلة من المسابقة سيتم خلالها تكريم الفائزين وعرض الأعمال الفائزة وستتاح لطلاب الإدارة العامة فرصة مشاهدة هذه الأعمال والاستفادة منها، كونها تمثل أفضل الأعمال المقدمة في هذه المسابقة.

وأوضح مشرف النشاط العلمي، منسق برنامج جلوب البيئي بدر المرواني إلى ‏أن مجالات برنامج جلوب البيئي تتمثل في الغلاف الجوي والمناخ والماء والتربة والغلاف الحيوي والنظام الأرضي بالإضافة إلى نظام تحديد المواقع GPS مضيفا إلى أن إدارة التعليم بالقصيم أحد الإدارات المشاركة والفائزة بهذه المسابقة.