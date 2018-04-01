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برواتب ومزايا تنافسية .. وظائف إدارية وفنية شاغرة وتدريب تعاوني بشركة أرامكو توتال للتكرير

برواتب ومزايا تنافسية .. وظائف إدارية وفنية شاغرة وتدريب تعاوني بشركة أرامكو توتال للتكرير
http://almnatiq.net/?p=559922
المناطق - الرياض

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) عن توفر وظائف إدارية وفنية وفرص تدريب تعاوني على النحو التالي:

– برنامج التدريب التعاوني (COOP Trainee)
المتطلبات: لطلبة البكالوريوس الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج (آخر موعد لاستقبال الطلبات 12 أبريل 2018م).

– كيميائي حديث التخرج (Graduate Chemist)
المتطلبات: شهادة بكالوريوس في تخصص الكيمياء بمعدل لا يقل عن (2.3).

– محلل تخطيط وتدريب (Planning & Training Analyst)
المتطلبات: دبلوم في مجال الهندسة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلهما مع 4 سنوات خبرة في مجال إدارة التدريب منها سنتين في منصب مشابه.

– مشرف تطوير وظيفي (Career Development Supervisor)
المتطلبات: بكالوريوس في مجال الهندسة أو إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلهم مع خبرة 8 سنوات في نفس المجال منها 4 سنوات في منصب مشابه.

– مستشار أمني (Security Advisor)
المتطلبات: بكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها مع خبرة 8 سنوات في مجال تصميم وتنفيذ أنظمة الأمن منها 4 سنوات في منصب مشابه.

– مساح بحري (Marine Surveyor)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في نفس التخصص أو تخصص مشابه مع خبرة 6 سنوات في نفس المجال.

– منسق مشتريات (Procurement Coordinator)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو ما يعادلهما مع خبرة 6 سنوات في مجال المشتريات منها 3 سنوات في منصب مشابه.

مزايا العمل في شركة ساتورب:

– رواتب تنافسية
– بدل سكن
– بدل نقل
– إجازة سنوية مدفوعة (30 يوم) للموظفين من الدرجة التاسعة فأقل.
– إجازة سنوية مدفوعة (38 يوم) للموظفين من الدرجة العاشرة فأعلى.
– تأمين طبي
– راتب إضافي سنوي
– بدل إجازة (70% من الراتب).
– برنامج تملك المنازل للسعوديين.
– بدل تأثيث يدفع مرة واحدة.
– هدايا خدمة كل خمس سنوات.

وساتورب (SATORP) اختصار لمسمى شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات، مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية، تعد ساتورب أكبر مشروع تكريري بتروكيماوي عطري في العالم وأول مصفاة بترول متكاملة في المملكة العربية السعودية بطاقة 400 ألف برميل يومياً، وتقع المصفاة في مدينة الجبيل الصناعية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط على هذا الرابط.

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