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لنصر الفريق المثالي وهجر للروح القتالية

تايكوندو الهلال يختتم موسم الناشئين بكأس شهداء الواجب

تايكوندو الهلال يختتم موسم الناشئين بكأس شهداء الواجب
http://almnatiq.net/?p=559940
الرياض - عبدالمحسن الجحلان

اختتمت منافسات بطولة المملكة المفتوحة للناشئين للتايكوندو  على كأس شهداء الواجب التي أقيمت على صالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض بمشاركة 32 فريقاً  وأختتمت الفعاليات أمس وتوج الأبطال  عضو مجلس الإدارة  محمد زيد الوبران وشهدت المواجهات مقارعة  قوية من قبل المشاركين وروحاً تنافسية   وشارك لأول مرة  فرق  الباحة و الصقور وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدارس العقيق .
وحقق اللقب  نادي الهلال وجاء  أبها وصيفاً و الترجي ثالثاً ومدرسة نادي جدة رابعاً فيما ظفر النصر  بالفريق المثالي و هجر نال  جائزة الروح القتالية وحصل لاعب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عبدالرحمن القرني على  أفضل لاعب   .

كما رشحت لجنة الحكام برئاسة  الدولي فايز السلولي 3 قضاة لنيل جائزة أفضل حكام في البطولة وهم  الدولي غازي الغانم و حسين السلطان و تركي الزهراني .

من جانبه أشاد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للتايكوندو ثامر بن عبدالله السعران بجهود الفرق المشاركة وتقيّدها بالتعليمات المنظمة للبطولة مما ساهم في نجاح البطولة مشيداً بالدور الفعال الذي تقدمه لجنة المسابقات بالاتحاد بإشراف أمين علي آل وحيد وكافة أعضاء اللجنة وبالجهود التقنية التي يقدمها تباعاً السكرتير مازن الكيفي .

وأضاف “السعران” أن دعم وتوجيه رئيس الاتحاد العميد الركن شداد العمري  خلف التطورات التي نشاهدها على أرض الواقع من خلال البطولات والإجراءات الآلية التي تسبقها .

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