الشيخ الدوسري رئيساً للمحكمة التجارية بالرياض

الرياض - حمد الجمهور

باشر فضيلة الشيخ فراج بن محمد الدوسري مؤخرا مهام عمله رئيساً للمحكمة التجارية بالرياض .

وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أصدر قراراً بتعيين فضيلته رئيسا للمحكمة التجارية بالرياض .

من جانبه قدم فضيلة الشيخ فراج الدوسري الشكر والتقدير لمعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء على الثقة الغالية بتعيينه رئيساً للمحكمة التجارية بالرياض، مثمناً دعم معاليه المتواصل لكل ما تحتاجه المحاكم وتطوير العمل القضائي مما ساهم في تحقيق نقلة في سرعة الانجاز و إنهاء القضايا والمعاملات بكل دقة ويسر يلمسها المراجعون للمحاكم والدوائر القضائية .