أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير جامعة أم القرى المعين حديثاً

المناطق - جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، مدير جامعة أم القرى المعين حديثاً الدكتور عبدالله بن عمر بافيل.

وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة ، مدير جامعة أم القرى بالثقة الملكية التي اقتضت تعيينه مديراً للجامعة ، مؤكداً سموه على أهمية الارتقاء بالبيئة التعليمة والأكاديمية بما ينعكس إيجاباً على المخرجات التي سيكون لها الأثر الكبير في النهوض بالوطن.

من جهته ثمّن الدكتور بافيل ثقة القيادة ، منوها إلى أن كلمات وتوجيهات سمو أمير المنطقة ستكون دافعا بعون الله لتطوير العمل الأكاديمي ، كما قدم بافيل شرحاً موجزاً عن خطة الجامعة والمتوافقة مع متطلبات التحول الوطنية 2020 ورؤية المملكة 2030، إذ سيتم التركيز على الاستثمار في اقتصاد المعرفة المنبثق من منظومة البحث العلمي والتي يخرج عنها براءات اختراع تتحول إلى منتجات ملموسة تساهم في خدمة المجتمع عبر سوق العمل.