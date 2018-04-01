احدث الأخبار

“السعودية للكهرباء” تتيح لسيدات “الخبر” تجربة القيادة
منوعات
 أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مدير جامعة أم القرى المعين حديثاً
منطقة مكة المكرمة
 الشيخ الدوسري رئيساً للمحكمة التجارية بالرياض
منطقة الرياض
 “التجارة” تصدر اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية
أبرز المواد
 الأمير سلطان بن سلمان يفتتح المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل ويكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في دورتها الثانية
أبرز المواد
 تايكوندو الهلال يختتم موسم الناشئين بكأس شهداء الواجب
أبرز المواد
 الخدمة المدنية تبدأ في استقبال طلبات الخريجات للتقدم على شغل الوظائف الإدارية حتى الخميس القادم
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة المكرمة يقلد الرتبة الجديدة لمدير مكافحة المخدرات بالمنطقة
مجتمع المناطق
 “الغذاء والدواء” تحذر من عدسات لاصقة مقلدة للعلامة التجارية سولوتيكا
أبرز المواد
 القوات الجوية الملكية السعودية تعلن وظائف شاغرة في عدة تخصصات
أبرز المواد
 برواتب ومزايا تنافسية .. وظائف إدارية وفنية شاغرة وتدريب تعاوني بشركة أرامكو توتال للتكرير
أبرز المواد
 أمير القصيم: برنامج التوطين أسهم في تحقيق تكريس ثقافة توطين الوظائف
منطقة القصيم
5 شروط للتقديم لبرنامج الابتعاث الخارجي 10 شوّال المقبل

5 شروط للتقديم لبرنامج الابتعاث الخارجي 10 شوّال المقبل

أبرز المواد
الأحوال المدنية :السجل المدني يعطى في أربعة مجالات

الأحوال المدنية :السجل المدني يعطى في أربعة مجالات

أبرز المواد
أمير عسير يوجه بتعليق الدراسة في بيشة وتثليث وبلقرن

أمير عسير يوجه بتعليق الدراسة في بيشة وتثليث وبلقرن

أبرز المواد
دفع تعزيزات بآلاف الجنود إلى اليمن لتنفيذ مهام عسكرية موكلة لها

دفع تعزيزات بآلاف الجنود إلى اليمن لتنفيذ مهام عسكرية موكلة لها

أبرز المواد

7 آلاف زائر ينجذب لخيمة السلامة

“السعودية للكهرباء” تتيح لسيدات “الخبر” تجربة القيادة

“السعودية للكهرباء” تتيح لسيدات “الخبر” تجربة القيادة
http://almnatiq.net/?p=559958
المناطق - الرياض

شاركت “السعودية للكهرباء” بخيمة تفاعلية عن السلامة في فعالية “باركنج” والمقامة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية والتي اختتمت فعالياتها مؤخراً باستقبال 7 آلاف زائر، إذ تضمنت مشاركتها بركن القيادة الوقائية لتثقيف المجتمع النسائي عن السياقة الآمنة من خلال جهاز محاكاة القيادة.

وعملت الشركة على مواكبة التغيّرات في المجتمع السعودي وذلك ضمن مسؤوليتها المجتمعية، ودعم القرارات السامية في تعزيز وتطوير نهج المملكة في رؤيتها 2030 والتي تنعكس على الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والذي على إثره شاركت الشركة بخيمة تفاعلية عن السلامة في فعالية “باركنج” التي تضمنت العديد من الفعاليات المتركزة على السلامة الوقائية في المنزل والسيارة والتعامل مع الحرائق، إذ حطت رحال “خيمة الكهرباء” في ثالث مواقعها بعد الرياض وجدة ومن المقرر أن تكون جازان محطتها الرابعة.

وكانت الشركة داعمة لجميع فئات المجتمع في مختلف الأنشطة من خلال مبادراتها في العمل المجتمعي والإنساني، إذ تمحورت مشاركتها في فعالية “باركنج” بالخبر في الأمن والسلامة، وإتاحة تجربة جهاز محاكاة القيادة لجميع الزائرات وتعريفهن بالقيادة الآمنة والصحيحة، والمتبعة في جميع مرافق ومركبات الشركة المنتشرة على مستوى المملكة، إذ استهدفت مشاركة الشركة في الفعالية والمقامة من 26 إلى 31 مارس 2018 الأسر بمختلف الفئات العمرية بفعاليات توعوية حول القيادة الآمنة وتعليمات السلامة داخل المركبة وعدد من الفعاليات الترفيهية.

وتنوعت مشاركة “السعودية للكهرباء” في الفعالية بعددٍ من الأنشطة لتشمل كافة فئات المجتمع وذلك من خلال قسم السياقة الوقائية، وقسم الأفلام التوعوية عن السلامة، وقسم مكافحة الحرائق والتعريف بأنواع الحرائق وطرق مكافحتها باستخدام المطفأة المناسبة، بالإضافة إلى ركن الأطفال باستخدام طرق التوعية بالترفيه.

وتستهدف فعالية “باركنج” بالخبر إلى المساهمة في إيصال رؤية المملكة 2030 بالقرار السامي بإصدار رخص قيادة المركبات للنساء، ومساندة المرأة وتمكينها من إيجاد الخدمات الخاصة في مجال القيادة، ورفع مستوي الوعي والتثقيف بأهمية قيادة المرأة للسيارة.

يذكر أن “السعودية للكهرباء” رعت العديد من المبادرات الوطنية المتعلقة بالقيادة  كالمبادرة الوطنية “الله يعطيك خيرها” للسياقة الآمنة والتي تتبناها جمعية الأطفال المعوقين والإدارة العامة للمرور، خاصة وأنها تنفذ خطة تدريبية للسِياقة الوقائية لأكثر من 36 ألف موظف لديها، بهدف الاستفادة من التقنيات الحديثة في السلامة المرورية، بما تملكه من أجهزة مُحاكاة السِياقة الوقائية،  كما أنها وقعت في وقت سابق عقد إنشاء نظام تَتبع المركبات والذي يهدف لإلزام سائقي مركبات الشركة بعدم تجاوز السرعة وربط حزام الأمان، كما تلتزم سنوياً بتدريب العديد من طلاب التعليم العام على وسائل الأمن والسلامة والقيادة الوقائية عبر ملتقى السلامة الذي تقيمه الشركة سنوياً .

 

روابط ذات صلة

شاهد.. “إوزة” تلقن جنديا أمريكيا درسا قاسيا

شاهد.. “إوزة” تلقن جنديا أمريكيا درسا قاسيا
فوائد السمك للشعر

فوائد السمك للشعر
بلدية الخبر :ضبط 600 كيلو من الأسماك مجهولة المصدر بحوزة عمالة وافدة

بلدية الخبر :ضبط 600 كيلو من الأسماك مجهولة المصدر بحوزة عمالة وافدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*