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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7800.88 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 7800.88 نقطة
http://almnatiq.net/?p=559967
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 69.99 نقطة ليقفل عند مستوى 7800.88 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 167 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 96 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 67 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 107 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات ثمار, وأسيج, وحلواني إخوان, والبابطين, والباحة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأسمنت السعودي, ومعادن, والبلاد, وأسمنت الجنوب, وإعمار فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.38% و 4.15% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، والجزيرة, وسابك, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, ودار الأركان, والراجحي، والجزيرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 38.55 نقطة ليقفل عند مستوى 2912.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 148 ألف سهم تقاسمتها 274 صفقة.

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