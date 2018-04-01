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“الزكاة والدخل” بالتعاون مع”غرفة الرياض” تعقد ورشة آليات تقديم الاقرار الضريبي

“الزكاة والدخل” بالتعاون مع”غرفة الرياض” تعقد ورشة آليات تقديم الاقرار الضريبي
http://almnatiq.net/?p=559970
المناطق - الرياض

نظمت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتعاون مع غرفة الرياض ورشة عمل عن آليات تقديم الاقرار الضريبي وسط حضور كبير من أصحاب ومسؤولي وممثلي الشركات والمؤسسات , وذلك صباح الخميس 29 مارس الجاري بمقر مركز الرياض الدولي للمعارض .

وقدم عبد الله العنزي مشرف الإقرارات الضريبية في الهيئة العامة للزكاة والدخل معلومات حول أساسيات تقديم الإقرار الضريبي , مشمولة بنماذج وأمثلة حية لكيفية تقديم الإقرارات والمواضيع المرتبطة بها.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش عمل بدأت الهيئة في تنفيذها بمقار الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة منذ إعلان مشروع ضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف شرح آليات تقديم الإقرارات الضريبية لمساعدة المنشآت على الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل ممثلي المنشآت التجارية، إلى حضور هذه الورش للاطلاع على أهمية تقديم الإقرارات، والخطوات المطلوبة لتقديم الإقرارات.

وبحسب نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يتوجب على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة ممن تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي، تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري. أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، وتنص اللائحة التنفيذية على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.

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