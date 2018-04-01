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“سعود الطبية” تعلن خروج “مصابي شظايا صواريخ الحوثي”

“سعود الطبية” تعلن خروج “مصابي شظايا صواريخ الحوثي”
http://almnatiq.net/?p=559973
المناطق - الرياض
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، خروج جميع المصابين في حادث سقوط شظايا الصواريخ الباليستية؛ إثر الاعتداء الآثم من المليشيات الحوثية، قبل أيام. وأوضحت أن المصابين الثلاثة غادروا المستشفى وهم بحالة صحية جيدة؛ وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.
هذا وقد زار نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، المصابين؛ للاطمئنان عليهم؛ مثمناً خلال زيارته المشاعر النبيلة والتلاحم الوطني، واستعداد رجال القوات العسكرية للتصدي لأي خطر يهدد أمن المملكة؛ وذلك بحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي زغلول، والمدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور هيثم بن محمد الفلاح.
وفي ذات السياق؛ فقد زارت الهيئة العامة للرياضة والهلال الأحمر، المدينة، أيضاً؛ للاطمئنان على المصابين؛ ناقلين مواساتهم وتعازيهم لذوي الشهيد المقيم عبدالمطلب بن أحمد.
وكانت طوارئ مدينة الملك سعود الطبية، قد استقبلت الأسبوع الماضي ثلاثة مصابين من الجنسية المصرية؛ جراء الاعتداء الآثم من المليشيات الحوثية على مدينة الرياض.

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