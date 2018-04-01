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جامعة الإمام تطلق فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للتعليم الطبي simec2018

جامعة الإمام تطلق فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للتعليم الطبي simec2018
http://almnatiq.net/?p=560009
الرياض - وليد الحمود
برعاية معالي مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل انطلقت اليوم (الأحد) فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للتعليم الطبي(simec2018) الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية الطب في فندق “مداريم كراون” طريق المطار والذي يستمر من 15-19رجب 1439هـ الموافق 1-5 أبريل 2018م .
وأكد مدير الجامعة أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على التوجهات والمستجدات الحديثة في طرق التعلم والتعليم في الكليات الصحية، وتحسين المخرجات، وكفاءات خريجي الكليات الصحية، وتبني الأنماط الحديثة في التقويم والاختبارات، إضافة إلى تبادل التجارب، وقصص النجاح في التعليم الطبي في المملكة.
من جهتها أوضحت الأستاذ المساعد في كلية الطب الدكتورة رنا الطخيس (عضو في اللجنة المنظمة) أن عدد أوراق العمل التي تقدمت للمشاركة في المؤتمر وصلت إلى 100 ورقة من مختلف بلدان العالم، فيما بلغ عدد الأوراق التي اعتمدتها اللجنة العلمية  نحو 50 ورقة موزعة على جلسات المؤتمر.
ويتضمن المؤتمر الذي يتزامن مع يوم الطبيب العالمي (يوم المهنة) عدداً من ورش العمل، ومحاضرات متخصصة في التعليم الطبي تتمحور حول الإنعاش القلبي الرئوي، ومحاكاة التعليم الطبي عبر المقارنة بأحدث التقنيات في مجال التعليم الطبي المستمر في الدول المتقدمة، وكذلك ورش عمل متخصصة بمقارنة التعليم الطبي التخصصي في المملكة العربية السعودية والدول المتقدمة، إلى جانب طرق تطوير التعليم في السعودية.
ويحظى المؤتمر بمشاركة نخبة من المتحدثين والمتخصصين في التعليم الطبي المستمر من كندا والولايات المتحدة الأمريكية الذين سيثرون البرنامج العلمي للمؤتمر عبر عدد من الأوراق البحثية وجلسات النقاش والمحاضرات المميزة، إضافة إلى معرض مصاحب يشتمل على أحدث التقنيات الطبية في مجال التعليم الطبي فيما سيكون الافتتاح الرسمي الثلاثاء المقبل 17/7/1439هـ

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