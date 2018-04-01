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الطيران المدني تشارك في ملتقى السفر والاستثمار السياحي

الطيران المدني تشارك في ملتقى السفر والاستثمار السياحي
http://almnatiq.net/?p=560012
الرياض - وليد الحمود
تشارك الهيئة العامة للطيران المدني بالدورة الحادية عشرة لملتقى السفر والاستثمار السياحي 2018م، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تحت شعار “السياحة ملتقى الصناعات” خلال الفترة من (15 – 18 رجب 1439 هـ الموافق 1 – 4 أبريل 2018 ) وذلك بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
ويعد الملتقى الحدث السنوي الأهم لصناعة السياحة الوطنية، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسيرة صناعة السياحة في المملكة، ويعدّ الملتقى مؤشراً هاماً على ما سيقدمه مستقبلا من تطور كبير في تلك الصناعة الحيوية، وتشارك أكثر من 200 جهة حكومية وخاصة من المملكة والعالم في معرض ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2018م.
وتأتي مشاركة الهيئة في ملتقى السفر والاستثمار السياحي بدورته الحالية، بجناح يبرز لزوار الملتقى مطارات المملكة والمشاريع العملاقة التي أنجزتها الهيئة العامة للطيران المدني، وتعريف الزوار بدور الهيئة في قطاع الطيران، خاصة أنها تتولى الإشراف على كل ما يخص قطاع الطيران والنقل الجوي في المملكة وإصدار اللوائح والأنظمة والتشريعات، وتسعى إلى تطوير صناعة النقل الجوي في المملكة والوصول به إلى أفضل المستويات والرفع من مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
و تهدف الهيئة من خلال هذه المشاركة لإبراز جهودها ومبادراتها الاستراتيجية من خلال عرض اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، التي تضمن حماية حقوق المسافرين، بالإضافة إلى حرصها على تحقيق المعايير العالمية لجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
الجدير بالذكر أن ملتقى السفر والاستثمار السياحي بدورته الحادية عشرة، يهدف إلى تحقيق الوصول بعدد الزائرين إلى ما بين 25 – 30 ألف زائر من مختلف الاهتمامات والتخصصات عطفاً على الإقبال المتحقق خلال السنوات الماضية، وعلى التطور الكمي والنوعي في عدد ونوع الجهات المشاركة في المعرض، بالإضافة إلى ارتفاع درجة الاهتمام محلياً وعالمياً بالفرص المتاحة في المملكة بمجالات السياحة والتراث والثقافة وإمكانات التعاون والاستثمار بها.

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