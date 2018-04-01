أمير الجوف يختتم زياراته لعدد من الوزراء بلقاء وزيري البلديات والإسكان

الرياض - عبدالعزيز الحموان

أختتم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف زياراته التي بدأها الأسبوع الماضي لعدد من الوزراء في الرياض لدفع مسيرة التنمية في المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها, وخاصة ذات المساس المباشر بالمواطنين .

حيث التقى اليوم في الرياض بمعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل الذي رحب بسموه وقدم له التهنئة بمناسبة الثقة الملكية بتعيين سموه أميراً لمنطقة الجوف .

بعد ذلك ناقش سموه مع الوزير الحقيل سير العمل في مشاريع الإسكان ومنتجات الوزارة في المنطقة, وأهمها استكمال تسليم 790 وحدة سكنيه لثلاثة مشاريع في كل من سكاكا ومحافظة القريات، والعمل على الانتهاء من أعمال البنية التحتية الخاصة بمشاريع الاسكان، من شبكات مياه ومحطات تنقية و الصرف الصحي.

كما تم بحث تسليم 343 قطعة أرض مطورة لمستحقيها بعد الانتهاء من اعتماد المخططات اللازمة، مؤكداً سموه على الدعم الذي يحضى به القطاع السكني من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ” حفظهما الله ” .

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم في الرياض بمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ الذي رحب بسموه وقدم له التهنئة بمناسبة الثقة الملكية بتعيين سموه أميراً لمنطقة الجوف.

وتمت مناقشة المشاريع البلدية في المنطقة ومنها مشروع تطوير بحيرة دومة الجندل ، وإنشاء بوليفارد في مدينة سكاكا ومحافظة القريات، لخلق بيئة تجارية متميزة، كما تم مناقشة تطوير واحة الزيتون لصناعة الزيتون ومشتاقته، ومشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول وبعض الاعتمادات ومشاريع البلديات التابعة للمنطقة والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال رفع فئات البلديات وتحسين أدائها من السفلتة والإنارة والتوسع في افتتاح الطرق المحيطة بمدينة سكاكا لمواكبة التوسع العمراني .

ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالدعم غير المحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع”حفظهما الله” للأمانة والبلديات التابعة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .