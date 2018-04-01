غرفة الجوف تستضيف لقاء لدعم أنشطة التوطين مع 6 جهات

المناطق - الجوف

تحتضن الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الجوف الاثنين المقبل 16 رجب 1439 هـ الموافق 2 أبريل 2018 م لقاء يجمع ستة جهات لدعم القطاعات المستهدفة بالتوطين وشرح الآليات المتعلقة بذلك.

ويشارك في اللقاء الذي ينطلق في تمام العاشرة صباحاً على مسرح المركز الرئيسي في سكاكا كلاً من إمارة منطقة الجوف، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والكلية التقنية بالجوف، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومجلس شباب الجوف، وبنك التنمية الاجتماعية.

ووجهت غرفة الجوف الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين في مختلف المجالات والخريجين المؤهلين لسوق العمل ومنسوبي القطاعات المستهدفة بالتوطين لحضور مجريات اللقاء، والذي سيتم فيه التعريف بالخدمات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطبيق التوطين في الأنشطة المستهدفة ضمن توجه المملكة في سياق توفير فرص العمل للسعوديين والسعوديات.

وللاستفسار يمكن التواصل مع غرفة الجوف على الجوال 0500599928 أو البريد الإلكتروني info@ajcci.org.sa