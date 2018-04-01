احدث الأخبار

بدر بن سلطان يصل الجوف غداً الاثنين ويشرف حفل الأهالي
منطقة الجوف
 غرفة الجوف تستضيف لقاء لدعم أنشطة التوطين مع 6 جهات
منطقة الجوف
 73 خبيراً يناقشون أحدث تقنيات وتجارب سلامة المرضى
منطقة الرياض
 أمير الجوف يختتم زياراته لعدد من الوزراء بلقاء وزيري البلديات والإسكان
منطقة الجوف
 أمير منطقة الرياض يرعى تخريج الدفعة التاسعة من جامعة الأمير سطام
منطقة الرياض
 الطيران المدني تشارك في ملتقى السفر والاستثمار السياحي
منطقة الرياض
 جامعة الإمام تطلق فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للتعليم الطبي simec2018
منطقة الرياض
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل أمين لجنة شباب منطقة الرياض
منطقة الرياض
 وفاة الإعلامي فهد الأمير مصور صحيفة المدينة بجازان بحادث مروري
أبرز المواد
 انطلاق الأسبوع الختامي لبرنامج جامعة الملك خالد الـ 6 بمركز ببللسمر
منطقة عسير
 بمسامرة و مسرحية.. فنون أبها تحتفل باليوم العالمي للمسرح
منطقة عسير
 ” الاحترافية في تربية النحل ” ورشة عمل تدريبية بزراعة تبوك بعد غد
منطقة تبوك
5 شروط للتقديم لبرنامج الابتعاث الخارجي 10 شوّال المقبل

5 شروط للتقديم لبرنامج الابتعاث الخارجي 10 شوّال المقبل

أبرز المواد
الأحوال المدنية :السجل المدني يعطى في أربعة مجالات

الأحوال المدنية :السجل المدني يعطى في أربعة مجالات

أبرز المواد
دفع تعزيزات بآلاف الجنود إلى اليمن لتنفيذ مهام عسكرية موكلة لها

دفع تعزيزات بآلاف الجنود إلى اليمن لتنفيذ مهام عسكرية موكلة لها

أبرز المواد
أمير عسير يوجه بتعليق الدراسة في بيشة وتثليث وبلقرن

أمير عسير يوجه بتعليق الدراسة في بيشة وتثليث وبلقرن

أبرز المواد

بدر بن سلطان يصل الجوف غداً الاثنين ويشرف حفل الأهالي

بدر بن سلطان يصل الجوف غداً الاثنين ويشرف حفل الأهالي
http://almnatiq.net/?p=560029
المناطق - الجوف

يصل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان  بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، للمنطقة يوم غداً الاثنين الموافق 1439/7/16هـ، إثر صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين سموه أميراً لمنطقة الجوف

وقد أُعد استقبالاً رسمياً لسموه في مطار الجوف من مدراء الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين.

وقد رحب وكيل الإمارة الدكتور حامد بن مالح الشمري باسمه ونيابة عن منسوبي الامارة والمحافظات والمراكز وأهالي منطقة الجوف  بمقدم سموه الكريم، قائدا وموجها لكافة مسارات التنمية الشاملة لمنطقة الجوف ، داعياً الله أن يوفق سموه لخدمة دينه ومليكه ووطنه وأن يمده بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة التنمية مع عضده صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، في ظل الدعم اللا محدود الذي تحظى به المنطقة من لدن حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهم الله” .
وقال المنسق الإعلامي في إمارة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان، أن سمو أمير المنطقة ” حفظه الله ” سيشرف مساء اليوم نفسه حفل أهالي المنطقة الذي سيقام ترحيباً بمقدم سموه الكريم بصالة الإستقبالات الكبرى بمدينة سكاكا، حيث أُعد حفل خطابي بهذه المناسبة.
وكان سموه قد زار عدداً من أصحاب المعالي الوزراء، مطالباً سموه برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع قطاعات الدولة أعزها الله .

روابط ذات صلة

غرفة الجوف تستضيف لقاء لدعم أنشطة التوطين مع 6 جهات

غرفة الجوف تستضيف لقاء لدعم أنشطة التوطين مع 6 جهات
أمير الجوف يختتم زياراته لعدد من الوزراء بلقاء وزيري البلديات والإسكان

أمير الجوف يختتم زياراته لعدد من الوزراء بلقاء وزيري البلديات والإسكان
25 متدرب في ختام برنامج قوقل درايف

25 متدرب في ختام برنامج قوقل درايف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*