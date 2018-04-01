بدر بن سلطان يصل الجوف غداً الاثنين ويشرف حفل الأهالي

المناطق - الجوف

يصل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، للمنطقة يوم غداً الاثنين الموافق 1439/7/16هـ، إثر صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين سموه أميراً لمنطقة الجوف.

وقد أُعد استقبالاً رسمياً لسموه في مطار الجوف من مدراء الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين.

وقد رحب وكيل الإمارة الدكتور حامد بن مالح الشمري باسمه ونيابة عن منسوبي الامارة والمحافظات والمراكز وأهالي منطقة الجوف بمقدم سموه الكريم، قائدا وموجها لكافة مسارات التنمية الشاملة لمنطقة الجوف ، داعياً الله أن يوفق سموه لخدمة دينه ومليكه ووطنه وأن يمده بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة التنمية مع عضده صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، في ظل الدعم اللا محدود الذي تحظى به المنطقة من لدن حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهم الله” .

وقال المنسق الإعلامي في إمارة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان، أن سمو أمير المنطقة ” حفظه الله ” سيشرف مساء اليوم نفسه حفل أهالي المنطقة الذي سيقام ترحيباً بمقدم سموه الكريم بصالة الإستقبالات الكبرى بمدينة سكاكا، حيث أُعد حفل خطابي بهذه المناسبة.

وكان سموه قد زار عدداً من أصحاب المعالي الوزراء، مطالباً سموه برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع قطاعات الدولة أعزها الله .