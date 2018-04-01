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اطلاق الاسبوع الثقافي غدا بعروض فنية وقصص للطاقات الابداعية

اطلاق الاسبوع الثقافي غدا بعروض فنية وقصص للطاقات الابداعية
http://almnatiq.net/?p=560038
المناطق - مكة

يفتتح صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة، العاشرة صباحا غد الاثنين الموافق 1439/7/16, فعاليات الاسبوع الثقافي, بفندق الانتركونتيننتال بجدة.

وينطلق الاسبوع الثقافي بعروض فنية وقصص للطاقات الابداعية من الشباب والأشبال من البنين والبنات, ومعرض تفاعلي يحتوي على مبادرات للجهات المشاركة في الملتقى خلال دورته الحالية.
ومن ابرز فعاليات الأسبوع الثقافي المعرض التفاعلي, والذي يحتوي على مبادرات الجهات الحكومية والاهلية المشاركة في الملتقى خلال دورته الحالية, حيث يقام معرض شامل يهدف إلى إبراز الجهود والمبادرات التي قدمت خلال فترة المهرجان, وسيكون المعرض إضافة ثقافية وفنية ونقطة جذب خلال الاسبوع الثقافي.
وينقسم المعرض الى  منطقتين, الاولى معرض المبادرات والجهات والثانية معرض المحافظات ويهدف المعرض الى إبراز الجهود والمبادرات التي قدمت خلال الملتقى وعرض الانتاج الثقافي والفكري للجهة ذو العلاقة بشعار الملتقى مع الاستمرار في تنفيذ المبادرات التي يمكن تقديمها خلال المعرض.

اضافة الى عروض مبتكره للمبادرات التي نفذت من الجهات والاثر المتوقع لها, مع تقديم مواد إعلامية تخدم رسالة وشعار الملتقى.
ومن ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي (التجارب القدوة), وهي جلسة تفاعلية يقدمها مجموعة من الشخصيات الشابة المبدعة التي كان لها أثر إيجابي في مجتمعها المحيط من خلال جهودها العلمية أو الإجتماعية التي تبرز ما وصل إليه الشاب السعودي من قدرة على الإبداع والانتاج والتأثر, لذلك كان من المناسب إبراز جهودهم عبر إتاحة الفرصه لهم لعرض تجاربهم الإبداعية  امام راعي الحفل  والحضور حتى يكونوا قدوة لغيرهم.
كما تشمل فعاليات الاسبوع الثقافي, (قصص الملهمين), وهي قصص للطاقات الابداعية من الشباب والأشبال من البنين والبنات للتحدث عن انجازاتهم, ذات الأثر في بناء الإنسان وتنمية المكان في منطقة مكة المكرمة.
كذلك من فعاليات الأسبوع الثقافي (المرأة وبناء القدوة) وهي ندوة فكرية ثقافية تهتم بالمرأة وبناء القدوة وأثرها الايجابي في صناعة التغيركمربية ومعلمة وطالبة وأكاديمية وتسهم بشكل فاعل في بناء الشخصية ذات الأثر الإيجابي.
وتتضمن فعاليات الأسبوع الثقافي (عروض فنية) وهي فنون ثقافية تقدم من خلال خشبة المسرح, وموجهة لجميع شرائح المجتمع في قالب فكري يهدف لبناء القدوة.
ومن فعاليات الأسبوع الثقافي (تجارب وخبرات)وتعرض شخصيات ذات أثر ساهمت في التأثير الايجابي في مجال الأعمال والصحة والرياضة والعلم والمعرفة.
ويستهدف الاسبوع الثقافي الاسرة, المعلمون والمعلمات, الشباب والفتيات, اساتذة الجامعات, مسؤولو الجهات الحكومية والاهلية, طلبة المدارس والجامعات, الاعلاميون والاعلاميات, رجال الامن, المثقفون والمثقفات, أئمة المساجد والخطباء.
ويعد الأسبوع الثقافي احد الركائز الرئيسية التي سيتم اطلاقها ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي حيث يعد من الوسائل الفعالة لنشر رسالة وأهداف الملتقى بصورة تكون أكثر أثراً وعمقًا من حيث كمية الأحداث والفعاليات التي ستقام فيه والتي يشارك فيها الجمهور من سكان منطقة مكة المكرمة وزائريها والتركيز على زيادة التفاعل والتواصل المباشر مع ذلك الجمهور، ويتم من خلاله التأكيد عى أهمية القدوة ثقافيًا وحضاريًا.

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