احدث الأخبار

الخدمة المدنية تدعو (1082) متقدماً على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للرجال (الإدارية) لمطابقة بياناتهم النهائية
أبرز المواد
 اطلاق الاسبوع الثقافي غدا بعروض فنية وقصص للطاقات الابداعية
منطقة مكة المكرمة
 هيئة السوق المالية توافق على إدراج صكوك وأدوات دين صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية
أبرز المواد
 بدر بن سلطان يصل الجوف غداً الاثنين ويشرف حفل الأهالي
منطقة الجوف
 غرفة الجوف تستضيف لقاء لدعم أنشطة التوطين مع 6 جهات
منطقة الجوف
 73 خبيراً يناقشون أحدث تقنيات وتجارب سلامة المرضى
منطقة الرياض
 أمير الجوف يختتم زياراته لعدد من الوزراء بلقاء وزيري البلديات والإسكان
منطقة الجوف
 أمير منطقة الرياض يرعى تخريج الدفعة التاسعة من جامعة الأمير سطام
منطقة الرياض
 الطيران المدني تشارك في ملتقى السفر والاستثمار السياحي
منطقة الرياض
 جامعة الإمام تطلق فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للتعليم الطبي simec2018
منطقة الرياض
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل أمين لجنة شباب منطقة الرياض
منطقة الرياض
 وفاة الإعلامي فهد الأمير مصور صحيفة المدينة بجازان بحادث مروري
أبرز المواد
الأحوال المدنية :السجل المدني يعطى في أربعة مجالات

الأحوال المدنية :السجل المدني يعطى في أربعة مجالات

أبرز المواد
دفع تعزيزات بآلاف الجنود إلى اليمن لتنفيذ مهام عسكرية موكلة لها

دفع تعزيزات بآلاف الجنود إلى اليمن لتنفيذ مهام عسكرية موكلة لها

أبرز المواد
أمير عسير يوجه بتعليق الدراسة في بيشة وتثليث وبلقرن

أمير عسير يوجه بتعليق الدراسة في بيشة وتثليث وبلقرن

أبرز المواد
ولي العهد: إيران وحلفائها يريدون تأسيس طريق بري يربط من بيروت عبر سوريا والعراق وصولا إلى طهران

ولي العهد: إيران وحلفائها يريدون تأسيس طريق بري يربط من بيروت عبر سوريا والعراق وصولا إلى طهران

أبرز المواد

الخدمة المدنية تدعو (1082) متقدماً على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للرجال (الإدارية) لمطابقة بياناتهم النهائية

الخدمة المدنية تدعو (1082) متقدماً على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للرجال (الإدارية) لمطابقة بياناتهم النهائية
http://almnatiq.net/?p=560041
المناطق - واس

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (1082) من المتقدمين على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (رجال) والمعلنة في 6-7-1439هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة وذلك اعتباراً من يوم الأثنين 16-7-1439هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس القادم الموافق 19-7-1439هـ ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية .
وتؤكد وزارة الخدمة المدنية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين النهائية سوف تعلن في الموعد المحدد كما في الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي (1439 /1440) .
وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة وهي الهوية الوطنية , وأصل وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج, والحاصلين والحاصلات على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.
وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعدّ ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف, وللاطلاع على الأسماء يمكن زيارة موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني .

روابط ذات صلة

هيئة السوق المالية توافق على إدراج صكوك وأدوات دين صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية

هيئة السوق المالية توافق على إدراج صكوك وأدوات دين صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية
73 خبيراً يناقشون أحدث تقنيات وتجارب سلامة المرضى

73 خبيراً يناقشون أحدث تقنيات وتجارب سلامة المرضى
أمير الجوف يختتم زياراته لعدد من الوزراء بلقاء وزيري البلديات والإسكان

أمير الجوف يختتم زياراته لعدد من الوزراء بلقاء وزيري البلديات والإسكان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*