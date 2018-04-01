الخدمة المدنية تدعو (1082) متقدماً على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للرجال (الإدارية) لمطابقة بياناتهم النهائية

المناطق - واس

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (1082) من المتقدمين على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (رجال) والمعلنة في 6-7-1439هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة وذلك اعتباراً من يوم الأثنين 16-7-1439هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس القادم الموافق 19-7-1439هـ ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية .

وتؤكد وزارة الخدمة المدنية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين النهائية سوف تعلن في الموعد المحدد كما في الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي (1439 /1440) .

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة وهي الهوية الوطنية , وأصل وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج, والحاصلين والحاصلات على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعدّ ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف, وللاطلاع على الأسماء يمكن زيارة موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني .