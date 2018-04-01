محافظ الدرعية يفتتح معرض آمن ٣

بحضور صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية ومعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل والامير احمد بن بندر السديري وعدد من مسؤولي محافظة الدرعية والجامعة، افتتحت اليوم فعاليات معرض (آمن3) وذلك في مقر المعهد العلمي بالدرعية والذي سيستمر لمدة خمسة أيام.

وقام سموه بقص شريط المعرض المقام بهذه المناسبة ،وتجول في أجنحته المتعددة التي ضمت عدداً من الجهات الحكومية والأهلية، ثم بدأت فعاليات الحفل الخطابي الذي اشتمل على فقرات مرئية ومسموعة.

وأكد سموه أن هذا المعرض هو جزء من الجهود التي تبذل لحماية المجتمع وأمنه على مختلف الأصعدة، معبرا عن إعجابه بما شاهده , مثنيا على جهود القائمين على المعرض من منسوبي معهد الدرعية بمتابعة معالي مدير الجامعة وفضيلة الوكيل لشؤون المعاهد، مذكرا سموه بأهمية الدرعية تاريخيا لهذه الدولة المباركة، وتمنى سموه بأن يحقق المعرض أهدافه التي أقر من أجلها.

من جانبه رحب معالي مدير الجامعة بسمو محافظ الدرعية، وقال : إننا نشهد في هذه البلاد المباركة نهضة شاملة في جميع المجالات , وإن الجهود لا بد وأن تتضافر لتنوير المجتمع بأخطار الانحراف الفكري والسلوكي، والجامعة بتوجيهات القيادة الرشيدة لن تألوا جهدا في أداء دورها في هذا المجتمع.

وأضاف معاليه أن الأمن مطلب ضروري والأمم على مختلف مستوياتها تبذل المستطاع من أجل تحقيقه على أرض الواقع وهذه الدولة قامت ولله الحمد على الكتاب والسنة فحققت الأمن والأمان.

من جانبه نوه الامير احمد بن بندر السديري باهمية المعرض الذي يرعاه سمو محافظ الدرعية ومدير جامعة الامام

في تعزيز الفكر الوسطي والتحذير من الفكر الضال.

وكان الحفل انطلق بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وصاحبه عرض مسرحي عن التضليل الفكري الذي تمارسه الجماعات التكفيرية وكيفية الحذر منه، وهو من إعداد وأداء طلاب المعهد العلمي بالدرعية.

وتضمن المعرض جناحاً لقوات الأمن الخاصة اشتمل على عرض لبعض الأسلحة والتجهيزات، والآليات الحديثة والمتطورة، إلى جانب عرض لأنواع مختلفة من المدرعات والعربات المزودة بالأسلحة متنوعة الاستخدامات، والأسلحة الفردية المنوعة القديم منها والحديث.

كما ضم الجناح شاشات تعرض صورا متنوعة تحكي تدريبات وفعاليات وتمارين قوات الأمن الخاصة وأعمالها، إضافة إلى تقنية محاكات الواقع الافتراض ( VR ) التي تتيح للزوار الاطلاع على كثير من فعاليات وتدريبات القوات .

الجدير بالذكر أن المعرض يستقبل زواره يوميًا من الساعة السابعة صباحاً حتى الثانية مساء، وعلى مدى خمسة أيام.