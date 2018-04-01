هكذا تمنع تطبيقات أندرويد من تعقبك

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عند تثبيت تطبيق على هاتف أندرويد سوف تشاهد قائمة بالأذونات التي يتطلبها التطبيق. لا يقوم الناس في كثير من الأحيان بقراءة هذه الأذونات، لكن التطبيقات التي تثبتها يمكن أن تطلب الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك والرسائل وحتى موقعك، من بين أمور أخرى، وإذا كنت قلقاً بشأن خصوصيتك، يجب أن تكون على علم بالتطبيقات التي يمكنها تتبع مكانك.

ومن الأمور البديهية أن تقوم بتفضيل الاحتفاظ بمعلومات عن موقعك لنفسك، ومن المنطقي منح بعض التطبيقات الوصول إليها، على سبيل المثال تطبيقات التنقل، إلا أن هناك الكثير من التطبيقات الأخرى التي قد ترغب في منعها من الوصول إلى هذه المعلومات.

ولإيقاف التطبيقات في هاتف أندرويد من الوصول إلى موقعك هناك طريقتان يمكنك اتباعهما: إما من خلال استخدام إعدادات أندرويد المدمجة، أو باستخدام تطبيق مخصص للتحكم في الأذونات.

نظام التشغيل أندرويد 6.0 والإصدارات الأحدث “مارشميلو إلى أوريو”

جميع التطبيقات

في القسم العام بقائمة الإعدادات في هاتف أندرويد الذكي، ستجد خيار إعدادات الموقع، ما عليك سوى النقر على مفتاح التبديل في الجزء العلوي للتنشيط أو إلغاء التنشيط كما يحلو لك، ويجب أن تضع في اعتبارك حقيقة أن هذا الخيار سيعطل قدرة كل تطبيق على رؤية موقعك، حتى تلك التي قد ترغب في استخدام نظام تحديد المواقع العالمي لها مثل خرائط غوغل، إذا كانت هذه مشكلة بالنسبة لك فاطلع على الخيار التالي.

وللحصول على المزيد من التخصيص، يمكنك أيضاً تغيير وضع الموقع إلى أحد الخيارات التالية:

• الدقة العالية تستخدم جميع الخيارات، والتي تشمل نظام تحديد المواقع العالمي GPS والواي فاي والبلوتوث وشبكات الجوال.

• تستخدم ميزة توفير طاقة البطارية شبكات الواي فاي والبلوتوث وشبكات الجوال، ولكنها لا تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي.

• الجهاز فقط لا يستخدم هذا الخيار إلا نظام تحديد المواقع العالمي GPS فقط، ولا يستخدم شبكة الواي فاي أو البلوتوث أو شبكات الجوال.

التطبيقات الفردية

انتقل إلى الإعدادات ثم اتجه إلى التطبيقات، بعد ذلك توجه إلى تهيئة التطبيقات أو إعدادات التطبيق، ثم أذونات التطبيق، ثم سترى قائمة بالميزات الحساسة لهاتفك مثل الميكروفون أو الكاميرا أو قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، هنا يمكنك تحديد التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى كل من المزايا المتوفرة، بما في ذلك موقعك.

انقر على موقعك لتحديد التطبيقات التي تريد الحصول على إذن للوصول إلى الموقع الفعلي لهاتفك، بالنسبة إلى التطبيقات مثل خرائط غوغل أو تطبيق غوغل، قد يكون من المفيد منحهم إذناً بالوصول إلى موقعك للراحة، ولكن قد لا تكون التطبيقات الأخرى مصدراً موثوقاً به، أو قد لا تحتاج حتى إلى موقعك، في هذه الحالة أوقف إذن الموقع لهذه التطبيقات.

هواتف أندرويد العاملة بنظام التشغيل 4.3 و5.1

جميع التطبيقات

كما هو الحال في الإصدارات الأحدث من نظام أندرويد، يمكنك تغيير إعدادات الموقع لجميع التطبيقات باستخدام مفتاح تبديل واحد، ويمكنك فعل ذلك عن طريق الانتقال إلى الإعدادات ثم المزيد ثم الأذونات، بعد ذلك يمكنك النقر على مفتاح التبديل لإيقاف التشغيل بجوار خيار الموقع، وعندما يكون المفتاح في وضع إيقاف التشغيل سيتوقف جهازك عن جمع بيانات الموقع.

يمكنك أيضاً تغيير طريقة الإبلاغ عن الموقع المستخدم، فقط قم بالنقر فوق الموقع ثم الوضع، يمكنك بعد ذلك الاختيار من بين ثلاثة أوضاع مختلفة وفقاً لتفضيلاتك.

إذا قمت بالتمرير لأسفل في قسم الموقع، يمكنك رؤية قائمة بكل التطبيقات التي طلبت معلومات حول موقعك، ويمكنك بعد ذلك التحقق من إعدادات التطبيقات الفردية لمعرفة ما إذا كانت هناك طريقة لتعطيل ميزة تتبع الموقع.

وبمجرد حصول هاتفك على تحديث لبرنامج أندرويد مارشميلو أو أعلى، سيكون لديك تحكم أكبر في أذونات التطبيق الفردية من خلال إعدادات النظام.

بالإضافة إلى التطبيقات التي ثبتها، يمكن للعديد من خدمات غوغل مثل Google Now الاستفادة من موقعك، وهذا شيء آخر يمكنك التحكم به وذلك عن طريق الذهاب إلى أسفل قائمة التطبيقات، ثم النقر على الإبلاغ عن الموقع في غوغل وستظهر لك قائمة بجميع الحسابات التي أعددتها على هاتفك المحمول.

ولكل حساب يمكنك استخدام إعداد الإبلاغ عن الموقع للسماح بالوصول إلى بيانات الموقع أو رفضه، بينما يمنحك قسم سجل المواقع فرصة مسح البيانات التي تم تسجيلها بالفعل.

التطبيقات الفردية

في حين أنه من الممكن تعطيل تتبع الموقع في هذه الإصدارات الأقدم من أندرويد، يمكنك أيضًا الاعتماد على تطبيق AppOps وهو تطبيق مجاني يمكن استخدامه للتحكم في إذن الموقع للتطبيقات الفردية.

هناك العديد من التطبيقات ذات الأسماء المشابهة في متجر غوغل بلاي، لذا تأكد من تثبيت التطبيق المناسب، وبعد التثبيت قم بفتح التطبيق وستظهر قائمة بالتطبيقات التي تستخدم معلومات الموقع، ثم قم بالنقر على الإدخال لأي تطبيق في القائمة وستظهر لك قائمة بجميع الأذونات التي يستخدمها.

يمكنك بعد ذلك تبديل إعداد الموقع لمنع هذا التطبيق من استخدام معلومات الموقع، ويمكنك تكرار هذه العملية لأكبر عدد تريده من التطبيقات.