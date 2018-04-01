محافظ الطائف ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد السواط

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نقل معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، لذوي الشهيد العريف أحمد بن صامل السواط ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد في الحد الجنوبي .

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأكد الميموني خلال زيارته ، اليوم ، منزل أسرة الشهيد ، أن ما يقوم به أبطالنا في مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن حياض الوطن وبلاد الحرمين الشريفين، هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جهتهم أكد ذوو الشهيد أنهم جميعاً فداء لتراب هذا الوطن الطاهر، وأنهم فخورين بما سطره أبنهم الشهيد من بطولة وتضحية, مؤكدين على بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره .