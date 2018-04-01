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وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية تتدخل لحماية فتاة والتحقق من تعرضها للعنف بحفرالباطن

وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية تتدخل لحماية فتاة والتحقق من تعرضها للعنف بحفرالباطن
http://almnatiq.net/?p=560126
المناطق – فهد المريخي

قامت وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية بحفرالباطن بالتدخل لحماية فتاة للحفاظ على سلامتها والتحقق من تعرضها للعنف.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل بأن وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية قامت بالتدخل لحماية فتاة في حفرالباطن، وجاري التحقق من تعرضها للعنف؛ للحفاظ على سلامتها.

وأضاف أبا الخيل في تغريدة له على تويتر بأن الفتاة ووالدتها حاليا في مقر الوحدة، وبدأت الوزارة في اتخاذ الإجراءات النظامية وفقا لنظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية.

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