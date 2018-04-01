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48954 مراجع لمستشفى أحد المسارحة بجازان في الربع الأول من العام الحالي

48954 مراجع لمستشفى أحد المسارحة بجازان في الربع الأول من العام الحالي
http://almnatiq.net/?p=560129
المناطق - جازان

قدم مستشفى أحد المسارحة العام بمنطقة جازان خدماته خلال الربع الأول من العام الحالي لعام 2018 م لعدد 48954 مراجع بمختلف أقسام المستشفى .

وأوضح مدير المستشفى الأستاذ محمد بن عمران صفحي بأنه تمت معاينة 37349 مراجع في قسم الطوارئ ، كما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 11605 مراجع ، وعدد المنومين بالأقسام الداخلية 401 مريض ، بينما بلغت عدد الولادات الطبيعية 225 ولادة ، وبلغ عدد العمليات التي أجريت بالمستشفى 220 عملية تنوعت بين عمليات الجراحة العامة والعظام والعيون والنساء والولادة ، وقام قسم المختبر بعمل أكثر من 49203 فحص مخبري ، وبلغ عدد الوصفات الدوائية التي تم التعامل معها 38316 وصفة، إضافة الى استقبال 6634 مراجع بقسم الأشعة ، وبلغ عدد حالات المراجعة لقسم الخدمة الاجتماعية 2354 مراجع،
وبلغ عدد المستفيدين و المسجلين بقسم الطب المنزلي 346 حالة وعدد المراجعين 489 مراجع ، وتم معاينة 435 مريض بقسم العلاج الطبيعي

وأكد صفحي قيام المستشفى برصد ومتابعة حالات الدخول والخروج للمرضى وتحديد الشواغر بصفة يومية ، إضافة إلى تطبيق برنامج الجودة والدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء في جميع أقسام المستشفى بما يضمن تقديم سبل الراحة وأفضل الخدمات لجميع المرضى والمراجعين.

وأشاد بتميز جميع العاملين بالمستشفى وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين بكل مهنية ، معربًا عن شكره لكل الجهود المبذولة من منسوبي المستشفى وفخره واعتزازه بالجميع ، منوهًا بمتابعة واهتمام مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي
والمساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي المدير ومدير إدارة المستشفيات الأستاذ ناصر جعفري ودعمهم المتواصل لمستشفى أحد المسارحة العام مما أسهم ذلك في تطوير وتحسين جودة العمل.

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