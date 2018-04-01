تفاؤل وترقب لحلول عاجلة للمشاريع المتعثرة بدومة الجندل

المناطق - الجوف

يترقب أهالي منطقة الجوف بكل شوق ومحبة لقاء صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود يوم الأثنين 16 رجب 1439 هـ داعين له بالتوفيق والسداد وأن يكتب على يده الخير و البركة لمواصلة التنمية في مدن ومحافظات منطقة الجوف .

وتحدث عدد من أهالي محافظة دومة الجندل بالجوف بتفاؤل وترقب عن عودة العمل في المشاريع الحكومية المتعثرة مبدئين تفائلهم ودعواتهم الكبيرة لسمو أمير الجوف لوضع الحلول العاجلة مع الوزارات المعنية أو الجهات المختصة ويطالبون بخطة عمل واضحة محددة بالتواريخ ورغبتهم رؤية العمل يتقدم على أرض الواقع ومحاسبة المقصرين .

وقدر البعض أن عدد المشاريع المتعثرة بمحافظة دومة الجندل وصل ل بـ 13 مشروع متعثر وتجاوز تأخرها عدة سنوات منها مجمع حي الزارع التعليمي وطريق الستين والمركز الحضاري مبنى المرور و مبنى الشؤون الإسلامية ومبنى المباحث ومبنى مكتب التعليم ومبنى الهيئة ومبنى مركز صحي التنمية ونزع ملكيات بعض الطرق و مبنى الضيافة بالبحيرة وعدد من الدوارات وتعثر سفلة بعض الأحياء وتعثر إنارة طريق الزارع السبيلة .

راجين من الله العلي القدير ثم من سمو أمير الجوف الكريم وسمو نائبه التوجيه و المتابعة بتنفيذ تلك المشاريع وعودة العمل في إنجازها على أرض الواقع .