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حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يحبط محاولات لتهريب (٤٦٣ كلجم) من مادة الحشيش المخدر

حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يحبط محاولات لتهريب (٤٦٣ كلجم) من مادة الحشيش المخدر
http://almnatiq.net/?p=560145
المناطق - جازان

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه وفي إطار تنفيذ مهام رجال حرس الحدود للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية فقد تم بتوفيق الله، خلال الفترة ١ /٧ / ١٤٣٩هـ وحتى ١٤ /٧ / ١٤٣٩هـ ، إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه ( ٤٦٣,٠٧٣) أربعمائة وثلاثة وستون كيلوجراما وثلاثة وسبعون جراماً من مادة الحشيش المخدر ، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (٣٤) أربعة وثلاثين شخصاً ، بينهم (٣٠) أثيوبيا ، و(٣) يمنيين ، وسعودي ، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة . وقد تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية .

وأكد العقيد ساهر الحربي بأن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم للتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود أو تجاوزها بطريقة غير مشروعة ، والتعامل معهم بحزم للقبض عليهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم .

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