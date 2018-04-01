احدث الأخبار

الفيصلي .. تفاعل جماهيري كبير وأصداء عالمية لإنجاز عنابي سدير
أبرز المواد
 حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يحبط محاولات لتهريب (٤٦٣ كلجم) من مادة الحشيش المخدر
أبرز المواد
 فعاليات متنوعة بجناح المملكة بمعرض البحرين الدولي الثامن عشر للكتاب
أبرز المواد
 تفاؤل وترقب لحلول عاجلة للمشاريع المتعثرة بدومة الجندل
منطقة الجوف
 48954 مراجع لمستشفى أحد المسارحة بجازان في الربع الأول من العام الحالي
منطقة جازان
 وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية تتدخل لحماية فتاة والتحقق من تعرضها للعنف بحفرالباطن
أبرز المواد
 محافظ الطائف ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد السواط
أبرز المواد
 فوز الفريق المفضل يقرب المشجع من الموت!
أبرز المواد
 العثيم يكرم الكابتن يوسف الثنيان
المنطقة الشرقية
 أوقفه شباب بالقوة.. مقاطع فيديو توثق سائق شاحنة متهور .. ورصد ساهر لسرعته!
أبرز المواد
 توتنهام يحقق فوزا تاريخيا على تشيلسي في الدوري الانجليزي الممتاز
أبرز المواد
 التوحد بين الحقائق والأوهام.. مفاهيم خاطئة حول “اضطراب التوحد”
صحة
الأحوال المدنية :السجل المدني يعطى في أربعة مجالات

الأحوال المدنية :السجل المدني يعطى في أربعة مجالات

أبرز المواد
دفع تعزيزات بآلاف الجنود إلى اليمن لتنفيذ مهام عسكرية موكلة لها

دفع تعزيزات بآلاف الجنود إلى اليمن لتنفيذ مهام عسكرية موكلة لها

أبرز المواد
تداول فيديو لأسراب جراد .. و “البيئة” تكشف التفاصيل

تداول فيديو لأسراب جراد .. و “البيئة” تكشف التفاصيل

أبرز المواد
الأرصاد: أمطار ربيعية على بعض مناطق المملكة من اليوم وحتى الجمعة

الأرصاد: أمطار ربيعية على بعض مناطق المملكة من اليوم وحتى الجمعة

أبرز المواد

نادي الفيصلي يحقق إنجازاً تاريخياً ببلوغ نهائي كأس الملك

الفيصلي .. تفاعل جماهيري كبير وأصداء عالمية لإنجاز عنابي سدير

الفيصلي .. تفاعل جماهيري كبير وأصداء عالمية لإنجاز عنابي سدير
http://almnatiq.net/?p=560152
المناطق - وليد الحمود

في إنجاز تاريخي يجير للحركة الرياضية في محافظة المجمعة ، استطاع نادي الفيصلي بحرمه في محافظة المجمعة بلوغ النهائي الملكي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، والظفر بمصافحة الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، وهو الإنجاز الذي يعد الأول من نوعه لنادي الفيصلي ، وهو ما يحسب لمجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ فهد المدلج وبدعم متواصل من أعضاء شرف النادي ورجال الأعمال في المنطقة الذين وقفوا مع النادي في كل مراحله خلال الموسم الرياضي الحالي .
وقد هنأ صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعـود ، محافظ المجمعة في اتصال هاتفي رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي بهذا الإنجاز وبلوغه نهائي كأس الملك ، وقد ثمن المدلج هذا الإتصال والإهتمام الكبير من سمو محافظ المجمعة واهتمامه الكبير بأندية المحافظة والفيصلي بشكل خاص .
وينافس الفيصلي في الدوري على خطف إحدى بطاقات البطولة الآسيوية للموسم القادم إذ يتبقى له مواجهتين في الدوري ستحدد مشاركته من عدمها في النسخة الآسيوية المقبلة ، إلا إذا خطف لقب بطولة الكأس وضمن المقعد الآسيوي ويحظى الفيصلي بدعم جماهيري كبير من محبي وعشاق العنابي في المنطقة حيث شكل جمهور العنابي علامة فارقة هذا الموسم بوقوفه خلف لاعبي الفريق في كل مواجهاته مما جعله نداً قوياً في كافة مواجهاته في مسابقة الدوري وبطولة كأس الملك .
وشكل اللاعبون الأجانب المحترفون بنادي الفيصلي هذا العام نقطة تحول للفريق والنتائج التي حققها طيلة مشواره .
وحظي الإنجاز العنابي بأصداء واسعه حيث تفاعل مع هذا الإنجاز المعلق الأمريكي صاحب الصوت المميز تيد وليامز ، الذي بعث تهنئة خاصة بطريقته إلى جمهور الفيصلي عبر مقطع فيديو قام بتسجيله مبتعث سعودي في الولايات المتحده الأمريكية ، وقال في تهنئته أهنيء الفيصلي وجمهوره وأبارك لعنابي سدير ، وبدورها تكفلت إدارة نادي الفيصلي بإرسال طقم النادي للمبتعث السعـودي وإلى المعلق الأمريكي السيد تيد وليام لمشاركتهم افراح الفيصلي وسدير ومدينة حرمة .

روابط ذات صلة

حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يحبط محاولات لتهريب (٤٦٣ كلجم) من مادة الحشيش المخدر

حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يحبط محاولات لتهريب (٤٦٣ كلجم) من مادة الحشيش المخدر
فعاليات متنوعة بجناح المملكة بمعرض البحرين الدولي الثامن عشر للكتاب

فعاليات متنوعة بجناح المملكة بمعرض البحرين الدولي الثامن عشر للكتاب
وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية تتدخل لحماية فتاة والتحقق من تعرضها للعنف بحفرالباطن

وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية تتدخل لحماية فتاة والتحقق من تعرضها للعنف بحفرالباطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*