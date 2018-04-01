الفيصلي .. تفاعل جماهيري كبير وأصداء عالمية لإنجاز عنابي سدير

المناطق - وليد الحمود

في إنجاز تاريخي يجير للحركة الرياضية في محافظة المجمعة ، استطاع نادي الفيصلي بحرمه في محافظة المجمعة بلوغ النهائي الملكي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، والظفر بمصافحة الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، وهو الإنجاز الذي يعد الأول من نوعه لنادي الفيصلي ، وهو ما يحسب لمجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ فهد المدلج وبدعم متواصل من أعضاء شرف النادي ورجال الأعمال في المنطقة الذين وقفوا مع النادي في كل مراحله خلال الموسم الرياضي الحالي .

وقد هنأ صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعـود ، محافظ المجمعة في اتصال هاتفي رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي بهذا الإنجاز وبلوغه نهائي كأس الملك ، وقد ثمن المدلج هذا الإتصال والإهتمام الكبير من سمو محافظ المجمعة واهتمامه الكبير بأندية المحافظة والفيصلي بشكل خاص .

وينافس الفيصلي في الدوري على خطف إحدى بطاقات البطولة الآسيوية للموسم القادم إذ يتبقى له مواجهتين في الدوري ستحدد مشاركته من عدمها في النسخة الآسيوية المقبلة ، إلا إذا خطف لقب بطولة الكأس وضمن المقعد الآسيوي ويحظى الفيصلي بدعم جماهيري كبير من محبي وعشاق العنابي في المنطقة حيث شكل جمهور العنابي علامة فارقة هذا الموسم بوقوفه خلف لاعبي الفريق في كل مواجهاته مما جعله نداً قوياً في كافة مواجهاته في مسابقة الدوري وبطولة كأس الملك .

وشكل اللاعبون الأجانب المحترفون بنادي الفيصلي هذا العام نقطة تحول للفريق والنتائج التي حققها طيلة مشواره .

وحظي الإنجاز العنابي بأصداء واسعه حيث تفاعل مع هذا الإنجاز المعلق الأمريكي صاحب الصوت المميز تيد وليامز ، الذي بعث تهنئة خاصة بطريقته إلى جمهور الفيصلي عبر مقطع فيديو قام بتسجيله مبتعث سعودي في الولايات المتحده الأمريكية ، وقال في تهنئته أهنيء الفيصلي وجمهوره وأبارك لعنابي سدير ، وبدورها تكفلت إدارة نادي الفيصلي بإرسال طقم النادي للمبتعث السعـودي وإلى المعلق الأمريكي السيد تيد وليام لمشاركتهم افراح الفيصلي وسدير ومدينة حرمة .