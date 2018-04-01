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لجنة الاستعداد في تعليم تبوك تعقد اجتماعها الأول للعام الدراسي المقبل

لجنة الاستعداد في تعليم تبوك تعقد اجتماعها الأول للعام الدراسي المقبل
http://almnatiq.net/?p=560159
المناطق - تبوك

عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ، اليوم ، اجتماعها الأول برئاسة المدير العام للتعليم بالمنطقة رئيس لجنة الاستعداد إبراهيم بن حسين العُمري، وبحضور المساعدين وكافة أعضاء اللجنة من الإدارات والأقسام المعنية، وذلك في مكتب مدير التعليم.
وأوضح أمين إدارة التعليم موسى الحربي أن الاجتماع ناقش آلية متابعة الاستعداد للعام الدراسي المقبل ودور الإدارات، مشيراً إلى تناول الاجتماع الإستراتيجية الجديدة للاستعداد ، والتي ترتكز في المقام الأول على المدرسة وزيارة المشرفين والمشرفات للمدارس لمتابعة الاستعدادطوال فترة الاستعداد , وآلية التعامل مع برنامج “جاهز”.
فيما أكد مدير التعليم أهمية أن تتوازى مؤشرات الأداء مع جودة الاستعداد في الميدان التعليمي والعمل على تكثيف الزيارات الإشرافية ورسم جدولة منتظمة لجميع أعمال الصيانة في المدارس قبل بداية العام الدراسي المقبل.

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