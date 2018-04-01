الاتحاد يمطر شباك الباطن بسداسية ويتأهل إلى نهائي كأس الملك

المناطق - الرياض

تأهل فريق الاتحاد إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على مضيفه الباطن بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب نادي الباطن.

وتقدم الباطن مبكراً عن طريق المهاجم البرازيلي جيلهرام شيتين في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، قبل أن يدرك التشيلي كارلوس فيلانويفا التعادل للاتحاد في الدقيقة الخامسة.

وفي الشوط الثاني خطف البرازيلي الآخر جوناثان كرة خاطئة من منتصف ملعب الاتحاد استطاع أن يسجل منها الهدف الثاني للباطن في الدقيقة 62، ولم يمهل المهاجم الاتحادي الشاب عبدالرحمن الغامدي فريق الباطن إلا أربعة دقائق ليعيد الاتحاد إلى المباراة، قبل أن يتمكن الغامدي من إحراز هدف التقدم الثالث للاتحاد في الدقيقة 72.

وأمن التونسي أحمد العكايشي الفوز للاتحاد بعد أن استطاع تسجيل الهدف الرابع برأسية عند الدقيقة 76 ، وتمكن نجم المباراة فيلانويفا من إضافة الهدف الخامس للاتحاد عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 88، واختتم عبدالعزيز العرياني مهرجان الأهداف الاتحادية بهدف سادس في الدقيقة 92، معلناً تأهل الاتحاد رسمياً إلى نهائي الكأس الملك لملاقاة الفيصلي.