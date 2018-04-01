مدير تعليم الطائف يرجع للميدان بدرس نموذجي بأحد مدارس المويه

المناطق - عادل الزهراني

تفقد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي عدداً من المدارس التابعة لمكتب التعليم بالمويه وذلك في إطار جولاته التفقدية للمدارس في محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميا للوقوف على سير الدراسة بها . وشملت الجولة التي قام بها برفقة مدير مكتب التعليم بالمويه عبدالله الخراص ومدير ادارة التجهيزات المدرسية الدكتور عبدالعزيز البردي ومدير ادارة النشاط الطلابي سامي العصيمي مدرسة المويه الابتدائية ومدرسة طارق بن زياد الابتدائية ومتوسطة الموية وكذلك ثانوية المويه حيث التقى بالطلاب داخل فصولهم الدراسية واطلع على مستويات أدائهم الدراسية . كما شملت الجولة التفقدية الالتقاء بالمشرفين التربويين بمكتب التعليم بالمويه والاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم . كما زار النفيعي بعد نهاية اليوم الدراسي مدرسة المويه الاولى ومتوسطة المويه للبنات والابتدائية الثانية للبنات وافتتح معرض ختام الانشطة الطلابية لمدارس المويه للبنات . وأشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف محمد بن عامر النفيعي بمستوى الانضباط والاداء المقدم والجهود المبذولة من قبل المدارس لابنائهم الطلاب ، مثمنا جهود القائمين على مكتب التعليم بالمويه وفي مقدمتهم مدير المكتب عبدالله الخراص وزملاءه المشرفين التربويين ومشيداً بالأداء الإشرافي المتميز ومتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس مؤملاً بذل المزيد من الجهد لخدمة الطلاب ومتابعة تحصيلهم الدراسي . كما أشاد النفيعي بجهود القائمات على مدارس البنات وتهيئتهن لبيئة تعليمية محفزة وجاذبه مقدما الشكر لقادة وقائدات المدارس على جهودهم الحثيثة لخدمة أبنائهم الطلبة . كما قدم الشكر لمكتب التعليم بالمويه والقائمين عليه متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والابداع.