فريق التطوع في الهلال الأحمر بالشماليه ينفذ برنامج (معكم) زيارة المرضى والمصابين

المناطق - خالد الضبيبي

بتوجيه مدير عام فرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الحدود الشمالية محمد بن نايف العنزي نفذ اليوم فريق التطوع التابع لفرع الهيئة بالمنطقة الحدود الشمالية ضمن برنامج ” معكم ” زيارة المرضى والمصابين بمستشفى الامير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر ورسم البسمة على محياهم وتقديم باقات الورود لهم من قبل المتطوعين والمتطوعات بقيادة مدير ادارة التطوع مشعل بن سعد الجارد ومنسق العلاقات العامة والإعلام نايف بن عايد العنزي ، ونقلوا لهم تحيات رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله بن القاسم وكافة منسوبي الهيئة ، وامنياتهم لهم بالشفاء العاجل .

و قدم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية محمد بن نايف العنزي شكره وعرفناه لاعضاء فريق التطوع وإدارة مستشفى الامير عبدالعزيز بن مساعد على تعاونهم بتنظيم هذه المبادرة و ماقاموا به من جهود واضحة في إبراز أهمية العمل التطوعي في كافة المجالات .

صرح بذلك : مساعد المدير العام للشؤون الاسعافية المتحدث الرسمي بفرع الهيئة بالمنطقة مساعد بن غالي العنزي.