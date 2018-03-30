احدث الأخبار

بعد تصريحات الأمير محمد بن سلمان .. عضو في الكونجغرس يحذر ترامب
أبرز المواد
 شاهد .. انتفاضة الأحواز مستمرة ليومها الخامس.. رعب يطارد نظام الملالي
أبرز المواد
 ضربات جوية للتحالف في الحديدة وإب .. وفرار جماعي للحوثيين
أبرز المواد
 متى يصبح دم الإنسان ساما قاتلا ؟!
صحة
 الصحة: إطلاق منصة وتين للتبرع الطوعي بالدم لنصل إلى 100 بالمئة عام 2020
محليات
 الهند.. مقتل 20 شخصا بمعارك ضارية في كشمير
أبرز المواد
 نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد السواط
منطقة مكة المكرمة
 الخطوط السعودية: جاهزون لطرح 30 % من شركة الشحن التابعة لنا في سوق الأسهم
أبرز المواد
 علماء يحذرون من خطر المناديل الورقية على الصحة!
أبرز المواد
 تكليف طاقم المرداسي بالمونديال لتحكيم المباراة النهائية لكأس الملك
أبرز المواد
 فريق التطوع في الهلال الأحمر بالشماليه ينفذ برنامج (معكم) زيارة المرضى والمصابين
منطقة الحدود الشمالية
 مدير تعليم الطائف يرجع للميدان بدرس نموذجي بأحد مدارس المويه
منطقة مكة المكرمة
الأحوال المدنية :السجل المدني يعطى في أربعة مجالات

الأحوال المدنية :السجل المدني يعطى في أربعة مجالات

أبرز المواد
دفع تعزيزات بآلاف الجنود إلى اليمن لتنفيذ مهام عسكرية موكلة لها

دفع تعزيزات بآلاف الجنود إلى اليمن لتنفيذ مهام عسكرية موكلة لها

أبرز المواد
تداول فيديو لأسراب جراد .. و “البيئة” تكشف التفاصيل

تداول فيديو لأسراب جراد .. و “البيئة” تكشف التفاصيل

أبرز المواد
شاهد.. قناة بداية تتاجر بمشاعر المتسابقين.. أبلغت أحد متسابقيها بوفاة والده على الهواء !

شاهد.. قناة بداية تتاجر بمشاعر المتسابقين.. أبلغت أحد متسابقيها بوفاة والده على الهواء !

أبرز المواد

فريق التطوع في الهلال الأحمر بالشماليه ينفذ برنامج (معكم) زيارة المرضى والمصابين

فريق التطوع في الهلال الأحمر بالشماليه ينفذ برنامج (معكم) زيارة المرضى والمصابين
http://almnatiq.net/?p=560171
المناطق - خالد الضبيبي

بتوجيه مدير عام فرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الحدود الشمالية محمد بن نايف العنزي نفذ اليوم فريق التطوع التابع لفرع الهيئة بالمنطقة الحدود الشمالية ضمن برنامج ” معكم ” زيارة المرضى والمصابين بمستشفى الامير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر ورسم البسمة على محياهم وتقديم باقات الورود لهم من قبل المتطوعين والمتطوعات بقيادة مدير ادارة التطوع مشعل بن سعد الجارد ومنسق العلاقات العامة والإعلام نايف بن عايد العنزي ، ونقلوا لهم تحيات رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله بن القاسم وكافة منسوبي الهيئة ، وامنياتهم لهم بالشفاء العاجل .

و قدم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية محمد بن نايف العنزي شكره وعرفناه لاعضاء فريق التطوع وإدارة مستشفى الامير عبدالعزيز بن مساعد على تعاونهم بتنظيم هذه المبادرة و ماقاموا به من جهود واضحة في إبراز أهمية العمل التطوعي في كافة المجالات .

صرح بذلك : مساعد المدير العام للشؤون الاسعافية المتحدث الرسمي بفرع الهيئة بالمنطقة مساعد بن غالي العنزي.

روابط ذات صلة

إنقاذ حياة عشرينية من ورم ضخم بمستشفى طريف العام

إنقاذ حياة عشرينية من ورم ضخم بمستشفى طريف العام
إنقاذ حياة عشرينية من ورم ضخم بـمستشفى طريف العام

إنقاذ حياة عشرينية من ورم ضخم بـمستشفى طريف العام
أمير الشمالية يضع حجر الأساس لمشاريع المياه والصرف الصحي بالمنطقة بأكثر من 152 مليون ريال

أمير الشمالية يضع حجر الأساس لمشاريع المياه والصرف الصحي بالمنطقة بأكثر من 152 مليون ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*