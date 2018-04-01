احدث الأخبار

الصحة: إطلاق منصة وتين للتبرع الطوعي بالدم لنصل إلى 100 بالمئة عام 2020
محليات
 الهند.. مقتل 20 شخصا بمعارك ضارية في كشمير
أبرز المواد
 نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد السواط
منطقة مكة المكرمة
 الخطوط السعودية: جاهزون لطرح 30 % من شركة الشحن التابعة لنا في سوق الأسهم
أبرز المواد
 علماء يحذرون من خطر المناديل الورقية على الصحة!
أبرز المواد
 تكليف طاقم المرداسي بالمونديال لتحكيم المباراة النهائية لكأس الملك
أبرز المواد
 فريق التطوع في الهلال الأحمر بالشماليه ينفذ برنامج (معكم) زيارة المرضى والمصابين
منطقة الحدود الشمالية
 مدير تعليم الطائف يرجع للميدان بدرس نموذجي بأحد مدارس المويه
منطقة مكة المكرمة
 الاتحاد يمطر شباك الباطن بسداسية ويتأهل إلى نهائي كأس الملك
أبرز المواد
 لجنة الاستعداد في تعليم تبوك تعقد اجتماعها الأول للعام الدراسي المقبل
منطقة تبوك
 الفيصلي .. تفاعل جماهيري كبير وأصداء عالمية لإنجاز عنابي سدير
أبرز المواد
 حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يحبط محاولات لتهريب (٤٦٣ كلجم) من مادة الحشيش المخدر
أبرز المواد
الأحوال المدنية :السجل المدني يعطى في أربعة مجالات

الأحوال المدنية :السجل المدني يعطى في أربعة مجالات

أبرز المواد
دفع تعزيزات بآلاف الجنود إلى اليمن لتنفيذ مهام عسكرية موكلة لها

دفع تعزيزات بآلاف الجنود إلى اليمن لتنفيذ مهام عسكرية موكلة لها

أبرز المواد
تداول فيديو لأسراب جراد .. و “البيئة” تكشف التفاصيل

تداول فيديو لأسراب جراد .. و “البيئة” تكشف التفاصيل

أبرز المواد
الأرصاد: أمطار ربيعية على بعض مناطق المملكة من اليوم وحتى الجمعة

الأرصاد: أمطار ربيعية على بعض مناطق المملكة من اليوم وحتى الجمعة

أبرز المواد

علماء يحذرون من خطر المناديل الورقية على الصحة!

علماء يحذرون من خطر المناديل الورقية على الصحة!
http://almnatiq.net/?p=560179
المناطق - الرياض

ينادي الأطباء بنسيان المناديل الورقية واستخدام المناديل القماشية التقليدية. فلماذا يصر الأخصائيون على هذا الأمر في الآونة الاخيرة؟

أجاب على هذا السؤال علماء من جامعة كارديف البريطانية بقولهم، إن استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأنف يعد الأكثر ملاءمة للوهلة الأولى، إلا أن الخبراء يذكّرون دائما بأن المواد الخام التي تستخدم في صناعة المناديل الورقية يتم معالجتها بمواد كيميائية كالكلور والجير الصناعي ومواد أخرى تكون شديدة السمية على جسم الإنسان.

وحذر الخبراء أيضا من ضرر المناديل الورقية على الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، لأنها تسبب لهم ردود فعل تحسسية شديدة خاصة إذا كانت تحتوي على أصباغ ونكهات صناعية.

وتؤدي المواد الورقية الصناعية إلى التهاب الغشاء المخاطي لأجزاء الجهاز التنفسي لدى الإنسان، ويمكن أن تتسبب بعدوى الأمراض المنتقلة عبر الهواء.

لذلك ينصح الأطباء باستخدام المناديل القماشية التقليدية لأنها مصنوعة من أنسجة طبيعية لينة، تتعقم بسرعة لدى غسلها بعد الاستخدام اليومي ولا تثير أمراض الحساسية المعروفة.

روابط ذات صلة

الهند.. مقتل 20 شخصا بمعارك ضارية في كشمير

الهند.. مقتل 20 شخصا بمعارك ضارية في كشمير
الخطوط السعودية: جاهزون لطرح 30 % من شركة الشحن التابعة لنا في سوق الأسهم

الخطوط السعودية: جاهزون لطرح 30 % من شركة الشحن التابعة لنا في سوق الأسهم
تكليف طاقم المرداسي بالمونديال لتحكيم المباراة النهائية لكأس الملك

تكليف طاقم المرداسي بالمونديال لتحكيم المباراة النهائية لكأس الملك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*