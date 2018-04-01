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الخطوط السعودية: جاهزون لطرح 30 % من شركة الشحن التابعة لنا في سوق الأسهم

الخطوط السعودية: جاهزون لطرح 30 % من شركة الشحن التابعة لنا في سوق الأسهم
http://almnatiq.net/?p=560182
المناطق - الرياض

قال صالح الجاسر، المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، إن شركة الشحن التابعة لها جاهزة للطرح في سوق الأسهم، مشيراً إلى أنه سيتم طرح 30% منها.

وأوضح الجاسر أن الخطوط السعودية عبارة عن مؤسسة عامة ستتحول إلى شركة قابضة بـ11 نشاطاً، تم تحويلها إلى شركات تعمل وفق آلية العمل التجاري، حيث أدرجت شركتان في السوق هما شركة التموين وشركة الخدمات الأرضية، أما الشركات الأخرى فيتم العمل على تطوير حوكمتها والأداء المالي وتجهيز الشركاء الاستراتيجيين للمرحة القادمة من التخصيص.

وكشف أن شركة الشحن هي الأقرب للإدراج حالياً، فيما لم يحدد الوقت لذلك بعد، مضيفاً أن هناك إجراءات تتبع في هذا الجانب لكن ثمة جاهزية كبيرة للطرح.

وتابع: “حاليا ملكية الشريك الاستراتيجي في شركة الشحن 30% فيما تملك الخطوط السعودية 70%، وفي الطروحات السابقة تم طرح حصة 30% في السوق، ولا أتوقع أن يختلف الأمر هذه المرة”.

وقال الجاسر إن المرحلة الأخيرة سيتم فيها إدراج النشاط الأساسي ككتلة واحدة، وهي شركة الخطوط السعودية و طيران أديل.

من ناحية أخرى، لفت إلى أن العام 2017 كان عام قطف الثمار، مع الأرقام المشجعة، حيث نمت الحركة الدولية بحوالي 14%، ورغم فتح السوق للطيران المحلي ووجود 5 شركات تعمل داخلياً منها شركة أخرى هي الذراع الاقتصادية للخطوط الجوية السعودية “أديل”، إلا أن عدد الركاب الداخليين في الخطوط السعودية نما بـ3%، وحدث ارتفاع في إيرادات الشركة للعام الماضي بـ8%”، بحسب ما أوضحه المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية.

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