ضربات جوية للتحالف في الحديدة وإب .. وفرار جماعي للحوثيين

المناطق -وكالات

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، الأحد، تجمعات لميليشيات الحوثي الإيرانية في مدينة التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، فيما شهدت محافظة إب، وسط البلاد، فرارا جماعيا للانقلابيين عقب ضربات جوية مماثلة.

وعلى جبهة الساحل الغربي، قصفت طيران التحالف متسللين من الحوثيين إلى مدينة الحيس، فيما قصفت المدفعية مواقع للحوثيين على أطراف مدينة الموزع وجبل العمري.

أما في إب، فقد قالت مصادر محلية وشهود عيان إن مئات العناصر من مليشيات الحوثي الإيرانية شوهدوا وهم يفرون من معسكر الحمزة، جنوبي المحافظة، إثر غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، أسفرت عن تدمير واسع في المطار وسقوط عدد كبير بين قتيل وجريح من الميليشيات.