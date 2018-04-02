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شاهد .. انتفاضة الأحواز مستمرة ليومها الخامس.. رعب يطارد نظام الملالي

شاهد .. انتفاضة الأحواز مستمرة ليومها الخامس.. رعب يطارد نظام الملالي
http://almnatiq.net/?p=560200
المناطق - وكالات

تشهد مدن الأحواز في إيران تظاهرات مستمرة منذ 5 أيام، احتجاجا على السياسات العنصرية للنظام الإيراني، واجهها النظام بالقمع والرصاص، الأمر الذي دفع الناشطون إلى اعتماد تكتيكات جديدة للاستمرار في حراكهم الرامي إلى نيل الحرية وحقوقه القومية كعرب تقع أرضهم تحت الاحتلال الفارسي.

ويخرج الأحوازيون في تظاهرات ليلية، كتكتيك جديد للتقليل من خسائر الاعتقالات، وقد امتدت التظاهرات من مدينة الأحواز إلى 6 مدن أخرى، هي عبادان، ومعشور، والشبيشة، وشيبان، والحميدية، والأحواز العاصمة.

وقال ناشطون إنه ومن “أجل التقليل من خسائر الاعتقالات، عمد الأحوازيون إلى الخروج بمظاهرات ليلية كتكتيك لتقليل خسائر الاعتقالات والقمع”.

وفقا لـ”سكاي نيوز”، أكدت معلومات أن النظام الإيراني دفع، السبت، بـ”تعزيزية أمنية من خرّم آباد إلى الأهواز والمدن التابعة لخوزستان لقمع المواطنين العرب والمواطنين في خوزستان، الذين قاموا بانتفاضة للاحتجاج على إهانة تلفزيون الملالي للمواطنين العرب”.

وردا على هذه البرامج التلفزيونية التي رأى فيها العرب بالأحواز تحاملا عليهم وسخرية من ثقافتهم، ردد المشاركون في المظاهرات “أنا عربي وافتخر ومن لم يعجبه الأمر فلينتحر”.

وعن تطورات الحركة الحتجاجية، قال مدير مركز الأحواز للإعلام والدراسات الاستراتيجية، حسن راضي، إن الحرس الثوري الإيراني استخدم العنف ضد المتظاهرين، مما أدى إلى وقوع إصابات واعتقالات.

وأوضح راضي أن التظاهرات انطلقت بسبب سياسة النظام الإيراني العنصرية، ومساعيه لتغيير ديموغرافية منطقة الأحواز. وقال: “النظام الإيراني يستفز العرب من خلال الوفود الكبيرة التي جاءت إلى الأحواز من المدن الفارسية في عيد النيروز”.

وتابع: “النظام نصب خياما كبيرة للقومية اللورية في المناطق العربية بعيد النيروز، مما أدى إلى وقوع اشتباكات وإحراق الأحواز لتلك الخيام”، مشيرا إلى أن السبب الثاني الذي دفع الأحواز للخروج في تظاهرات، هو قيام التلفزيون الإيراني ببث برامج “تسخر من العرب”.

 

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