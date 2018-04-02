بعد تصريحات الأمير محمد بن سلمان .. عضو في الكونجغرس يحذر ترامب

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المناطق - الرياض

حذر سناتور أمريكي من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس دونالد ترامب، الأحد، من سحب القوات الأمريكية من سوريا، معتبرا إياه “أسوأ قرار”، وسيؤدي إلى عودة تنظيم داعش وزيادة النفوذ الإيراني.

وقال السناتور لينزي غراهام عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ لقناة فوكس نيوز “سيكون ذلك أسوأ قرار منفرد يمكن أن يأخذه الرئيس”.

وأضاف: “لقد أوصلنا تنظيم داعش إلى حافة الهزيمة. وإذا كنتم تريدون إبعاده عن الحافة فاسحبوا الجنود الأمريكيين”.

ومع فقدان التنظيم كل الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا تقريبا، قال ترامب لمستشاريه إنه يريد خروج القوات الأمريكية سريعا.

يأتي ذلك بعد قال الأمير محمد بن سلمان خلال حوار لمجلة “التايم” الأمريكية: “نعتقد أن القوات الأمريكية يجب أن تبقى لفترة متوسطة على الأقل إن لم يكن على المدى الطويل”.

وأضاف ولي العهد: “إن وجود القوات الأمريكية داخل سوريا هو آخر جهد يوقف إيران، من مواصلة توسيع نفوذها مع الحلفاء الإقليميين”.

وتابع: “وجود القوات الأمريكية داخل سوريا يسمح أيضاً لواشنطن بأن يكون لها رأي في مستقبل سوريا”.

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